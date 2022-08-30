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Завозят мебель, собирают оборудование. Новая арена в Омске почти готова к открытию

30 августа 02:58
Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

Омскую «G-Drive Арену» почти приготовили к торжественному открытию

Уже 14 сентября на новой арене пройдет первое мероприятие.

На омской G-Drive Арене завершаются отделочные работы. Здание готовят к открытию. Сейчас подрядчик занимается монтированием доборных элементов фасада и подсветки. В зоне благоустройства заканчивают укладывать уличную плитку и заниматься освещением.

Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

В само здание арены завозят мебель и аппаратуру, рабочие занимаются сборкой оборудования. В чаще уже установили куб и медиа-кольцо. Также заканчивается монтаж зрительских кресел и концертного света.

Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

В спортивном блоке также заканчивают устанавливать оборудование и монтировать мебель в раздевалках. Выходы на лед оформили в фирменном красном цвете «Авангарда». Первое мероприятие на новой арене пройдет 14 сентября. Это будет товарищеский матч.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Авангард#Арена
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