Завозят мебель, собирают оборудование. Новая арена в Омске почти готова к открытию

На омской G-Drive Арене завершаются отделочные работы. Здание готовят к открытию. Сейчас подрядчик занимается монтированием доборных элементов фасада и подсветки. В зоне благоустройства заканчивают укладывать уличную плитку и заниматься освещением.
В само здание арены завозят мебель и аппаратуру, рабочие занимаются сборкой оборудования. В чаще уже установили куб и медиа-кольцо. Также заканчивается монтаж зрительских кресел и концертного света.
В спортивном блоке также заканчивают устанавливать оборудование и монтировать мебель в раздевалках. Выходы на лед оформили в фирменном красном цвете «Авангарда». Первое мероприятие на новой арене пройдет 14 сентября. Это будет товарищеский матч.