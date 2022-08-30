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Задержание педофила, вырубка деревьев и новый ресторан. Главные новости Омска сегодня

30 августа 14:49
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Сегодня полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней школьницы из Омского района. Мужчина прятался на кладбище в Кировском округе Омска. Подробности читайте в материале ниже.

Появилось видео допроса подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки под Омском
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Новость №2. В одном из омских парков снова вырубили деревья. Омичи в социальных сетях размещают фото и возмущаются. Город55 выяснил, почему в дирекции не находят другого варианта и уничтожают лес. 

На Зеленом острове произошла несанкционированная вырубка деревьев
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Новость № 3. В омском торговом центре «Мега» открылся ресторан «Вкусно — и точка», который пришел на смену «Макдоналдсу». Где в ближайшее время такие же заведения откроют в городе, смотрите в материале ниже.

В омской «Меге» открылся ресторан «Вкусно — и точка»
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Вырубка леса#Задержан#Ресторан
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