Задержание педофила, вырубка деревьев и новый ресторан. Главные новости Омска сегодня

Новость № 1. Сегодня полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней школьницы из Омского района. Мужчина прятался на кладбище в Кировском округе Омска. Подробности читайте в материале ниже.
Новость №2. В одном из омских парков снова вырубили деревья. Омичи в социальных сетях размещают фото и возмущаются. Город55 выяснил, почему в дирекции не находят другого варианта и уничтожают лес.
Новость № 3. В омском торговом центре «Мега» открылся ресторан «Вкусно — и точка», который пришел на смену «Макдоналдсу». Где в ближайшее время такие же заведения откроют в городе, смотрите в материале ниже.