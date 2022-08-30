В России дети стали чаще болеть коронавирусом

Дети в России начали чаще болеть коронавирусом, однако болезнь, чаще всего, у них проходит бессимптомно, либо как ОРВИ. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на заявление академика РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
По словам Горелова, медики заметили позитивный момент: в волну «омикрона» в клинике Роспотребнадзора не было зафиксировано ни одного случая мультивоспалительного синдрома, тогда как раньше он считался частым осложнением.
В период с 2020 по 2021 годы на долю детей приходилось максимум 11% всех случаев заболевания коронавирусом, однако сегодня эта доля составляет порядка 18%. Частота постковидного синдрома у детей осталась неизменной: у 30% несовершеннолетних, переболевших COVID-19, остаются один или два симптома.