В России дети стали чаще болеть коронавирусом

Дети в России начали чаще болеть коронавирусом, однако болезнь, чаще всего, у них проходит бессимптомно, либо как ОРВИ. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на заявление академика РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.