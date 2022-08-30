Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России дети стали чаще болеть коронавирусом

30 августа 10:43
Фото: piqsels.com
Ковид они переносят легче, чем взрослые.

Дети в России начали чаще болеть коронавирусом, однако болезнь, чаще всего, у них проходит бессимптомно, либо как ОРВИ. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на заявление академика РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

По словам Горелова, медики заметили позитивный момент: в волну «омикрона» в клинике Роспотребнадзора не было зафиксировано ни одного случая мультивоспалительного синдрома, тогда как раньше он считался частым осложнением.

В период с 2020 по 2021 годы на долю детей приходилось максимум 11% всех случаев заболевания коронавирусом, однако сегодня эта доля составляет порядка 18%. Частота постковидного синдрома у детей осталась неизменной: у 30% несовершеннолетних, переболевших COVID-19, остаются один или два симптома.

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10