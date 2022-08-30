В реестр российского ПО предложили включить программно-аппаратные комплексы

Программно-аппаратные комплексы предложили внести в реестр российского программного обеспечения, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал Минцифры. Как отметили в ведомстве, это позволит разработчикам получать налоговые льготы, предусмотренные для IT-специалистов. Изменения в Налоговый кодекс, которые предложило Минцифры, были приняты в июле 2022 года.
К программно-аппаратным комплексам относятся системы медицинской диагностики, видеонаблюдения. Изменения, отмечают в ведомстве, коснутся также программного обеспечения, связанного со сферой искусственного интеллекта. В реестре будут указаны проценты отчислений в пользу иностранных правообладателей. В Минцифры напомнили, что они не должны превышать 30% от годовой выручки, обеспечиваемой ПО.