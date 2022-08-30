В реестр российского ПО предложили включить программно-аппаратные комплексы

К программно-аппаратным комплексам относятся системы медицинской диагностики, видеонаблюдения. Изменения, отмечают в ведомстве, коснутся также программного обеспечения, связанного со сферой искусственного интеллекта. В реестре будут указаны проценты отчислений в пользу иностранных правообладателей. В Минцифры напомнили, что они не должны превышать 30% от годовой выручки, обеспечиваемой ПО.