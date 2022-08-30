Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В реестр российского ПО предложили включить программно-аппаратные комплексы

30 августа 10:45
Фото: 1MI
Такое предложение озвучили в Минцифры.

Программно-аппаратные комплексы предложили внести в реестр российского программного обеспечения, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал Минцифры. Как отметили в ведомстве, это позволит разработчикам получать налоговые льготы, предусмотренные для IT-специалистов. Изменения в Налоговый кодекс, которые предложило Минцифры, были приняты в июле 2022 года.

К программно-аппаратным комплексам относятся системы медицинской диагностики, видеонаблюдения. Изменения, отмечают в ведомстве, коснутся также программного обеспечения, связанного со сферой искусственного интеллекта. В реестре будут указаны проценты отчислений в пользу иностранных правообладателей. В Минцифры напомнили, что они не должны превышать 30% от годовой выручки, обеспечиваемой ПО.

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10