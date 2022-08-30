В Омской области водитель без прав перевернул машину по пути в село Желанное

В ночь на 30 августа в Одесском районе Омской области произошла авария. Подробности сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
20-летний водитель ехал на автомобиле «ВАЗ-21065» по полевой дороге в направлении села Желанное. Парень был пьян и в результате этого не справился с управлением. Машина перевернулась. Медицинская помощь потребовалась 16-летнему пассажиру.
В отношении молодого человека завели административное делопроизводство за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав. Полиция проводит проверку.