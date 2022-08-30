В омской «Меге» открылся ресторан «Вкусно — и точка»

Напомним, что в Омске рестораны «Макдоналдс» закрылись в марте 2022 года. После чего их выкупил российский бизнесмен, и они снова открылись под брендом «Вкусно — и точка». В Москве открытие произошло 12 июня, а в Омске – 18 июля.