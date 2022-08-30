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В омской «Меге» открылся ресторан «Вкусно — и точка»

30 августа 05:18
Фото: 1MI
Теперь в Омске работают три ресторана быстрого питания.

Сегодня, 30 августа, на фудкорте омской «Меги» открылся ресторан бренда «Вкусно — и точка», который пришел на смену «Макдоналдсу». О том, что открытие планируется в этот вторник, Городу55 ранее рассказали в пресс-службе «Меги».

Также в городе работают рестораны на проспекте Маркса и в ТК «Фестиваль». Планируется, что «Вкусно – и точка» также откроется на проспекте Мира.

Напомним, что в Омске рестораны «Макдоналдс» закрылись в марте 2022 года. После чего их выкупил российский бизнесмен, и они снова открылись под брендом «Вкусно — и точка». В Москве открытие произошло 12 июня, а в Омске – 18 июля.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Макдоналдс#Вкусно и точка
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