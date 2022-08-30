В омском сквере появился «мост любви»

На Левобережье Омска к сдаче готов новый сквер «Бульвар Веретено». Его готовность в ходе рабочей поездки проверил губернатор Александр Бурков. Работы по созданию нового места проходили в два этапа по федеральной программе «Городская среда» партии «Единая Россия». Развитие инфраструктуры партия поддерживает на федеральном уровне в рамках «Народной программы».
В прошлом году подрядчик ООО «Завгор» выполнил работы по прокладке сетей электроснабжения, установил 48 новых опор освещения и оборудовал две парковки. В 2022 году подрядчик ООО «Олимп» обустроил площадку игровых видов спорта, мостовой переход, велопарковку и провел озеленение. На сэкономленные средства в зонах отдыха установили две перголы и сделали дополнительные пешеходные зоны.
Еще два года назад на этом месте было заросшее камышом озеро, а теперь водоем приобрел новый облик. Семейные прогулки, проведение праздников, занятия спортом на свежем воздухе. Все это стало доступно омичам. Новому арт-объекту местные жители дали название «мост любви».
«У нас сложилась интересная ситуация: объект еще не был готов, его только успели поставить, шел монтаж, а люди уже повесили замочек», — рассказал историю моста губернатору член общественного совета по реализации федерального проекта «Городская среда» Валерий Студеникин.
«Влюбленные, значит, первыми оценили этот объект. Молодцы, хорошая идея сделать людям прямой путь, чтобы не обходить всю территорию. Давайте посмотрим», — сказал Александр Бурков.
Люди, гулявшие в сквере, узнавали губернатора и подходили его поблагодарить.
«Мостовой переход фактически соединил два микрорайона. Вместе с жителями мы в течение всего лета проводили контроль за проведением работ, сейчас мы строим планы, как сделать его еще лучше, а также закладываем новые семейные традиции, — рассказал Валерий Студеникин. — На арт-объекте молодые кировчане уже назначают встречи. Возможно, сюда будут приезжать молодожены, чтобы повесить замочек счастья как символ крепкой семьи. От жителей поступило и другое интересное предложение: поскольку в озере водится рыба, здесь можно проводить семейные соревнования по рыбалке. Новое общественное пространство необходимо наполнять содержанием. Жители готовы активно принимать в этом участие»
Кроме нового парка, Александр Бурков посетил дублер улицы Волгоградская. Сейчас там проходит комплексный ремонт автомобильной дороги с обустройством пешеходной зоны и озеленением прилегающей территории. Для этого вдоль жилого микрорайона подрядчиком убрана дикорастущая поросль и старые деревья, которые находилась в аварийном состоянии. Взамен им там высадят 120 деревьев рябин и яблонь. Работы контролируют жители и депутатские корпуса.
«Для обустройства тротуаров на дублере ул. Волгоградской агрономы высадят
— Микрорайон строился в 70-е годы. С тех пор благоустройством в комплексе здесь никто не занимался. Проводились лишь отдельные виды работ. Вместе с жителями мы разработали проект, который получил поддержку администрации города, — рассказал Александру Буркову депутат Омского городского Совета Сергей Дроздов. В дальнейших наших планах — благоустройство Лесного проезда от Волгоградской до Дианова. А там через пешеходный переход до бульвара Веретено — рукой подать»
Сергей Дроздов представил губернатору визуальное решение проекта благоустройства Лесного проезда, который в перспективе может войти в федеральную программу «ФКГС».
«Здесь, кроме дороги, в проекте есть ещё пешеходная дорожка, потому что территория от Лукашевича до Дергачёва, весь микрорайон, — это порядка 12 тыс. жителей. Эта зона уже идут работы, но всё равно мы видим здесь больше людей с колясками, с собаками, с ребятишками гуляют», — рассказал Сергей Дроздов.
Освещение на этом участке уже есть. Его планируют либо восстановить, либо модернизировать.
«Где у нас будет ливневка?», — поинтересовался Александр Бурков.
«На стыке с Дергачёва, — потому что сделают выше — вода сюда вся идёт и здесь стоит. А сейчас её выравнивают, ливневка уводит к колодцам, их тоже восстанавливать будут. То есть с Дергачёва ливневка будет забирать воду сюда», — пояснил на карте Сергей Дроздов.
Глава региона также обсудил с депутатом горсовета перспективы создания транспортной развязки на лице Волгоградская с расширением улицы Кондартюка. Необходимость ее продиктована строительством нового крупного жилого микрорайона «Зеленая река». Транспортная нагрузка на этом участке увеличится, что может обернуться образованием пробок.
«Новая развязка здесь необходима и для организации дорожного движения по пути следования к аэропорту „Федоровка“. Транспортные потоки будут сосредоточены именно на этом участке — отметил депутат городского Совета Сергей Дроздов. — Уверен, что строительство аэропорта „Федоровка“ во многом изменит и облик Левобережья»