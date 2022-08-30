В омском сквере появился «мост любви»

Кроме нового парка, Александр Бурков посетил дублер улицы Волгоградская. Сейчас там проходит комплексный ремонт автомобильной дороги с обустройством пешеходной зоны и озеленением прилегающей территории. Для этого вдоль жилого микрорайона подрядчиком убрана дикорастущая поросль и старые деревья, которые находилась в аварийном состоянии. Взамен им там высадят 120 деревьев рябин и яблонь. Работы контролируют жители и депутатские корпуса.