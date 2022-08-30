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В омском «Авангарде» определились с тройками нападения

30 августа 11:03
Фото: Город55
Главный тренер команды Дмитрий Рябыкин назвал и фамилию вратаря, который будет защищать ворота «ястребов» в первой игре сезона.

Сегодня в хоккейной академии «Авангард» прошла открытая тренировка «ястребов», после которой главный тренер команды Дмитрий Рябыкин и генеральный менеджер Алексей Волков пообщались журналистами.

Фото: Город55

Первым вопросом ожидаемо стал о сочетаниях троек нападения. 

«На первую игру уже определились. Первая тройка нападения это – Сергей Толчинский, Корбэн Найт и Рид Буше, вторя – Владимир Ткачев, Алекс Броадхерст и Арсений Грицюк, далее, при условии, что все будут живы, здоровы, так как впереди у нас еще два дня, Наиль Якупов, Владимир Брюквин и Федор Малыхин, четвертая тройка – это Владимир Жарков, Павел Дедунов и Иван Телегин», – сообщил главный тренер Дмитрий Рябыкин. 

Что касается вратаря на старт сезона, который для «Авангарда» начнется уже 3 сентября на выезде в подмосковной Балашихе с «Витязем», то в воротах «ястребов» по решению тренерского штаба встанет Станислав Галимов. 

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Дмитрий Рябыкин#Алексей Волков#Арсений Грицюк#Корбэн Найт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Видео
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