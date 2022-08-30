Сделано на совесть. В Омске начал разрушаться недавно отремонтированный парк

Вчера, 29 августа, в паблике «Омск Live» появилась жалоба на благоустройство Советского парка. Судя по опубликованным фото, пешеходную дорожку размыло, из-за чего она буквально развалилась. Любопытно, что масштабная реконструкция парка завершилась лишь прошлой осенью. Подрядчик работал с нарушениями и затягивал сроки, качество работы не раз критиковала тогдашний мэр Оксана Фадина.