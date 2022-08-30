Сделано на совесть. В Омске начал разрушаться недавно отремонтированный парк

Вчера, 29 августа, в паблике «Омск Live» появилась жалоба на благоустройство Советского парка. Судя по опубликованным фото, пешеходную дорожку размыло, из-за чего она буквально развалилась. Любопытно, что масштабная реконструкция парка завершилась лишь прошлой осенью. Подрядчик работал с нарушениями и затягивал сроки, качество работы не раз критиковала тогдашний мэр Оксана Фадина.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе департамента городского хозяйства, специалисты зафиксировали нарушения и связались с подрядчиком. Поврежденный участок должны привести в порядок до 10 сентября в рамках гарантийных обязательств.
Также в соцсетях появилась жалоба на результаты работ на улице Партизанской. Омичи рассказали, что на некоторых участках плитка уложена криво, местами ее совсем нет, а вместо нее лежит песок.
«Это старая плитка, — объяснили Городу55 в пресс-службе ведомства. — К тротуарам с этой стороны улицы еще не приступали. Завершат объект до середины сентября, дорогу и тротуары специалисты еще не принимали».