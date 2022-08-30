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В металлолом автомобиль чаще всего превращают жители Москвы и Санкт-Петербурга

30 августа 13:07
Страховой Дом ВСК составил рейтинг регионов, с самой высокой вероятностью полной гибели авто в результате ДТП с начала 2022 года.

Так, первое место по количеству страховых случаев по риску «тотал», не считая Москвы и Санкт-Петербурга, занимает Краснодарский край – на регион приходится почти 5% подобных страховых событий. Также в перечень вошли Ростовская область (4%), Воронежская область (3%), Татарстан (2,7%) и Свердловская область (2,5%).

Лидером по количеству «тотальных» происшествий среди марок авто стала французская Renault (16% случаев с начала года). В топ-5 также вошли Kia (14%), отечественный ВАЗ (11%), Hyundai и Volkswagen (по 9%).

Чаще всего с полной гибелью автомобиля сталкиваются водители из самой массовой возрастной категории среди автовладельцев – 30-40 лет (30% происшествий).

В среднем, в 61% случаев владельцами «тотальных» автомобилей являются мужчины. При этом, самая высокая доля женщин в общей структуре страховых случаев с полной гибелью авто зафиксирована в возрастной категории 50-60 лет (больше 48% происшествий). Аккуратнее всего авто эксплуатируют женщины старше 60 лет.

Средняя выплата в ВСК в связи с полной гибелью авто с начала года составила почти 350 тысяч рублей. Самая крупная компенсация с начала года была произведена 76-летнему владельцу Fiat Scudo – 1 млн руб. В целом, «дороже» всего страховщикам обходятся бюджетные модели авто. Так, житель Самары получил от страховой 900 тыс. руб. в связи с гибелью автомобиля Renault Sandero, 850 тыс. рублей получил красноярец, потерявший авто той же модели. Почти 820 тыс. было выплачено владельцу LADA Vesta из Санкт-Петербурга.

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