В металлолом автомобиль чаще всего превращают жители Москвы и Санкт-Петербурга

Средняя выплата в ВСК в связи с полной гибелью авто с начала года составила почти 350 тысяч рублей. Самая крупная компенсация с начала года была произведена 76-летнему владельцу Fiat Scudo – 1 млн руб. В целом, «дороже» всего страховщикам обходятся бюджетные модели авто. Так, житель Самары получил от страховой 900 тыс. руб. в связи с гибелью автомобиля Renault Sandero, 850 тыс. рублей получил красноярец, потерявший авто той же модели. Почти 820 тыс. было выплачено владельцу LADA Vesta из Санкт-Петербурга.