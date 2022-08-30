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Таможня Финляндии объяснила, почему россиянам запрещено провозить евро через границу

30 августа 18:06
Фото: piqsels.com
Департамент финского таможенного контроля сообщил, что гражданам РФ запретили провозить евро через границу в связи с санкционной политикой ЕС.

Сообщается, что финны ссылаются на статью 5i регламента Совета Евросоюза — в ней говорится о запрете на продажу и экспорт в РФ банкнот государств — членов Евросоюза.

На таможне Финляндии заверили, что исключение не касается частных лиц, возвращающихся в Российскую Федерацию: «россияне не могут ввезти в РФ евро», информирует Russian.rt.com.

Известно, что Владислав Гинько, специалист в области экономики и преподаватель РАНХиГС сообщал о возможности массовой денежной эмиссии, которая может произойти к концу года в Соединенных Штатах и государствах Евросоюза.

 

По словам Артёма Голубева, кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, возможно, что во втором полугодии текущего года доллар вырастет до 80 рублей и более.

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