Таможня Финляндии объяснила, почему россиянам запрещено провозить евро через границу

Сообщается, что финны ссылаются на статью 5i регламента Совета Евросоюза — в ней говорится о запрете на продажу и экспорт в РФ банкнот государств — членов Евросоюза.
На таможне Финляндии заверили, что исключение не касается частных лиц, возвращающихся в Российскую Федерацию: «россияне не могут ввезти в РФ евро», информирует Russian.rt.com.
Известно, что Владислав Гинько, специалист в области экономики и преподаватель РАНХиГС сообщал о возможности массовой денежной эмиссии, которая может произойти к концу года в Соединенных Штатах и государствах Евросоюза.
По словам Артёма Голубева, кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, возможно, что во втором полугодии текущего года доллар вырастет до 80 рублей и более.