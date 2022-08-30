Свидетелем изнасилования 9-летней девочки из Новоомского стал автомобилист

Появились новые подробности об изнасиловании ребенка в поселке Новоомский. По данным телеграм-канала Baza, крики девочки услышал проезжавший мимо 52-летний водитель и спугнул насильника. Автомобилист же и отвез ребенка на подстанцию скорой помощи, откуда фельдшер сообщила о случившемся в полицию.
О том, что его кто-то видел, говорил и сам насильник на допросе.
«Ударил раза три кулаком в голову. Потом какой-то прохожий нас увидел. Дальше я пошел на пилораму, оттуда уехал», — хладнокровно заявил насильник.
На другом видео он заявил, что встретил девочку у цветочного магазина и предложил ей коробку конфет. Вместе с ней зашел в магазин, чтобы разменять деньги, но продавца не оказалось. Тогда он повел девочку дальше, на пустырь, а там избил ее и надругался.
Напомним, девочка находится в реанимации, по некоторым данным, насильник выбил ей зубы.