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Свидетелем изнасилования 9-летней девочки из Новоомского стал автомобилист

30 августа 11:27
Фото: скриншот видео УМВД по Омской области
Случайный водитель спугнул насильника и отвез ребенка в скорую помощь.

Появились новые подробности об изнасиловании ребенка в поселке Новоомский. По данным телеграм-канала Baza, крики девочки услышал проезжавший мимо 52-летний водитель и спугнул насильника. Автомобилист же и отвез ребенка на подстанцию скорой помощи, откуда фельдшер сообщила о случившемся в полицию.

О том, что его кто-то видел, говорил и сам насильник на допросе. 

«Ударил раза три кулаком в голову. Потом какой-то прохожий нас увидел. Дальше я пошел на пилораму, оттуда уехал», — хладнокровно заявил насильник.

На другом видео он заявил, что встретил девочку у цветочного магазина и предложил ей коробку конфет. Вместе с ней зашел в магазин, чтобы разменять деньги, но продавца не оказалось. Тогда он повел девочку дальше, на пустырь, а там избил ее и надругался.

Напомним, девочка находится в реанимации, по некоторым данным, насильник выбил ей зубы.

Появилось видео допроса подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки под Омском
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#Екатерина Чаплинская#Видео#Происшествия#Новости#Изнасилование#Дети
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