Свидетелем изнасилования 9-летней девочки из Новоомского стал автомобилист

На другом видео он заявил, что встретил девочку у цветочного магазина и предложил ей коробку конфет. Вместе с ней зашел в магазин, чтобы разменять деньги, но продавца не оказалось. Тогда он повел девочку дальше, на пустырь, а там избил ее и надругался.