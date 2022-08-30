Стилист обозначила главные тренды наступающего осенне-зимнего сезона

Кроме того, Свердликова отметила, что в этом сезоне в моде также будет бомбер — элемент стиля преппи, вдохновленный униформой студентов американских колледжей. Также она назвала блейзеры и свитшоты с эмблемами и названиями колледжей, трикотажные жилеты, джемперы с косами, мини- и макси-юбки, широкие джинсы, костюмы-тройки и длинное пальто.