Стилист обозначила главные тренды наступающего осенне-зимнего сезона

По ее словам, наиболее актуальным вариантом станет куртка-косуха — объемная, полуприлегающего кроя, пишет iz.ru.
Эксперт пояснила, что плотно облегающие силуэты уже давно не в тренде, и сейчас актуальны объемные варианты. А косуха представляет собой базовый вариант верхней одежды, который морально не устареет в будущем.
Кроме того, Свердликова отметила, что в этом сезоне в моде также будет бомбер — элемент стиля преппи, вдохновленный униформой студентов американских колледжей. Также она назвала блейзеры и свитшоты с эмблемами и названиями колледжей, трикотажные жилеты, джемперы с косами, мини- и макси-юбки, широкие джинсы, костюмы-тройки и длинное пальто.