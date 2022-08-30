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Стилист обозначила главные тренды наступающего осенне-зимнего сезона

30 августа 11:16
Фото: piqsels.com
Стилист бренда Ksenia Knyazeva, персональный стилист Мария Свердликова рассказала, какая верхняя одежда будет в моде нынешней осенью.

По ее словам, наиболее актуальным вариантом станет куртка-косуха — объемная, полуприлегающего кроя, пишет iz.ru.

Эксперт пояснила, что плотно облегающие силуэты уже давно не в тренде, и сейчас актуальны объемные варианты. А косуха представляет собой базовый вариант верхней одежды, который морально не устареет в будущем.

Кроме того, Свердликова отметила, что в этом сезоне в моде также будет бомбер — элемент стиля преппи, вдохновленный униформой студентов американских колледжей. Также она назвала блейзеры и свитшоты с эмблемами и названиями колледжей, трикотажные жилеты, джемперы с косами, мини- и макси-юбки, широкие джинсы, костюмы-тройки и длинное пальто.

 

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