Промышленные предприятия открыли двери омичам

Завод «Полиом» принял участие в акции впервые, хотя, как отметили на предприятии, экскурсии по территории производства проходят примерно раз в месяц, а то и чаще.

В ходе экскурсии на «Полиоме» группа промышленных туристов познакомилась с производством омского полипропилена. Экскурсантам сразу дали возможность почувствовать себя работниками промышленного предприятия: они переоделись в спецодежду и прошли инструктаж по технике безопасности.