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Промышленные предприятия открыли двери омичам

30 августа 03:00
Фото: «Полиом»
Правда — всего на один день и только для участников Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». К мероприятию присоединились Картографическая фабрика, Радиозавод Попова и завод Баранова, а также Омский завод полипропилена «Полиом».

Флешмоб, в рамках которого в один день проводится множество бесплатных экскурсий, впервые организовали в Омске в 2017 году. Сейчас к акции присоединились более 30 регионов, а также 2 соседних республики — Беларусь и Казахстан. В этом году мероприятие посетили порядка 2700 омичей.

Завод «Полиом» принял участие в акции впервые, хотя, как отметили на предприятии, экскурсии по территории производства проходят примерно раз в месяц, а то и чаще.
В ходе экскурсии на «Полиоме» группа промышленных туристов познакомилась с производством омского полипропилена. Экскурсантам сразу дали возможность почувствовать себя работниками промышленного предприятия: они переоделись в спецодежду и прошли инструктаж по технике безопасности.

Фото: «Полиом»

Туристам рассказали и показали, как проходят испытания в лаборатории, как осуществляется процесс управления производством с помощью автоматизированных систем, позволяющих исключить человеческий фактор, а также как фасуется готовый полипропилен. Всего завод может выпускать 34 марки полимера, а его производственная мощность составляет 220 тысяч тонн продукции в год, которая востребована у российских и зарубежных переработчиков.

«С детства мечтала оказаться на заводе, посмотреть, как производятся различные химические вещества. „Полиом“ позволил мне реализовать свою мечту: посмотреть и даже потрогать полимер, увидеть, как работают цеха, как работают операторы и по-настоящему прикоснуться к такой замечательной науке, как химия», — поделилась впечатлениями об экскурсии студентка 1 курса юрфака ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Анна Полищук.
Фото: «Полиом»

Для группы также провели лекцию о рациональном потреблении и вторичной переработке пластика. Одежда, посуда, игрушки — это и многое другое можно делать из переработанного пластика без потери потребительских свойств. Каждый участник получил на память пенал, изготовленный из отходов полимерной упаковки, в которую фасуется продукция завода.

«Участие в Экскурсионном флешмобе - отличный способ продемонстрировать омичам нашу открытость, сформировать доверие к промышленному производству. Мы часто проводим экскурсии, но в основном это школьники, студенты, представители общественных организаций - в любом случае, мы понимаем, какая аудитория к нам придёт. В этот раз мы собрали группы из самых разных омичей - студентка, мама с сыном, пенсионерки, гость Омска, экоактивист и другие представители города-миллионика. Мы ответили на все вопросы - даже самые каверзные. Завод "Полиом" - высокотехнологичное предприятие с высоким уровнем безопасности, как для человека, так и для экологии. Наш коллектив гордится производством, и мы хотим, чтобы омичи разделяли с нами это чувство. - Главный эксперт по корпоративным коммуникациям завода "Полиом" Екатерина Задворнова.
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