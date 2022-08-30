Прокуратура потребовала жесткого наказания для омича за расстрел подростков

Парень выстрелил в 11-летнюю и 15-летнюю девочек и попал в них. Свою вину он признал частично. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Также суд взыскал с него 350 тыс рублей качестве компенсации морального вреда.