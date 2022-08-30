Прокуратура потребовала жесткого наказания для омича за расстрел подростков

Прокуратура потребовала оспорить мягкий приговор, который получил 18-летний житель Ленинского округа. Ранее парня осудили за хулиганство, а также причинение легкого и среднего вреда здоровью.
В прошлом году 25 июня молодой человек был дома, когда заметил двух девочек-подростков на лестнице виадука между домами на улице Демьяна Бедного. Парень взял пневматическую винтовку 4.5 мм калибра, в которую внесли изменения, чтобы усилить ее стрелковые качества.
Парень выстрелил в 11-летнюю и 15-летнюю девочек и попал в них. Свою вину он признал частично. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Также суд взыскал с него 350 тыс рублей качестве компенсации морального вреда.
Прокуратура подала апелляцию, дело рассмотрит Омский областной суд.