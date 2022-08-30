Программу льготного автокредитования банка «Открытие» признали одной из лучших

В соответствии с условиями госпрограммы в банке можно оформить автокредит с господдержкой на любую модель Lada, ВИС, УАЗ и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, по ставке от 8,2% годовых, на срок до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%. С момента возобновления льготной программы автокредитования выдано уже более 800 автокредитов на сумму свыше 500 млн рублей.