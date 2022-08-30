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Признали виновной. В Омске вынесли приговор матери детей, погибших в Амуре-2

30 августа 05:43
Фото: Город55

В Омске мать погибших в пожаре детей получила условный срок

Женщина оставила дома малолетних детей, что привело к пожару и их гибели.

Сегодня, 30 августа, Центральный районный суд вынес приговор 25-летней омичке, дети которой трагически погибли на пожаре в Амуре-2. Ее признали виновной в их гибели.

Инцидент произошел в мае этого года. Омичка оставила своих детей (в возрасте 1 и 2 лет) одних в квартире. Дети играли с огнем, когда остались без присмотра, из-за чего загорелся диван. Они погибли из-за задымления.

Подсудимая полностью признала вину. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор еще не вступил в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Ребенок#Уголовное дело
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