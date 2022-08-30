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Подозреваемый в изнасиловании 9-летней омской школьницы до сих пор на свободе

30 августа 04:19
Фото: 1MI
Силовики уже больше суток проводят оперативно-розыскные мероприятия для его поимки.

В Омской области продолжаются поиски подозреваемого в жестоком изнасиловании 9-летней школьницы в поселке Новоомский. Уже более суток силовики предпринимают немалые усилия, чтобы задержать 46-летнего Сергея Бояркина. 

«Подозреваемый пока не задержан, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Отрабатываются различные места его возможного нахождения», – сообщили Городу55 источник в силовых органах. 

Напомним, в воскресенье, 28 августа, от фельдшера скорой помощи в полицию поступило сообщение о том, что в Новоомском неизвестным была изнасилована 9-летняя девочка. В тот же день появилась ориентировка, что по подозрению в этом преступлении разыскивается житель соседнего поселка Сергей Бояркин. 

В понедельник, 29 августа, по факту этого инцидента в СКР по Омской области было возбуждено уголовное дело. Тем временем, как стало известно Городу55, пострадавшая девочка сейчас находится в реанимации. 

Город55 побывал и на месте преступления. Все произошло на пустыре, который разделяет два поселка, – Новоомский и Сельхозтехникум. Мужчина затащил девочку в кусты, где и изнасиловал. 

Место преступления
Фото: Город55

В этом месте проходит сразу несколько поселковых дорог, где довольно часто проезжают автомобили и ходят местные жители.  Кроме того, ближайшие жилые дома находятся буквально в нескольких десятках метров.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Полиция#Дети#Уголовное дело#Изнасилование#Педофил
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