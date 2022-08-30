Подозреваемый в изнасиловании 9-летней омской школьницы до сих пор на свободе

Напомним, в воскресенье, 28 августа, от фельдшера скорой помощи в полицию поступило сообщение о том, что в Новоомском неизвестным была изнасилована 9-летняя девочка. В тот же день появилась ориентировка, что по подозрению в этом преступлении разыскивается житель соседнего поселка Сергей Бояркин.