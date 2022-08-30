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Педофил из Новоомского заманил 9-летнюю девочку коробкой конфет

30 августа 10:05
Фото: скриншот видео УМВД по Омской области

Изнасиловавший девочку под Омском мужчина заманил ее коробкой конфет

Преступник сознался в содеянном и хладнокровно рассказал о том, как все случилось.

На допросе задержанный 46-летний мужчина рассказал, что встретил девочку у цветочного магазина в поселке Новоомский, где он работал на лесопилке. По его словам, он пообещал ей коробку конфет. Для этого они зашли в магазин, чтобы разменять деньги, но продавца не было, поэтому мужчина повел ребенка дальше, к пустырю.

«Три раза я ее ударил в лицо кулаком. После этого она встала, я встал, надела платье. Я отвернулся, поворачиваюсь — она уже бежит. Мне ее не догнать, потому что я пьяный. Я пошел на пилораму, переоделся и выехал в город Омск», — рассказал он.

Напомним, мужчину задержали сегодня в Омске, после преступления он скрывался на кладбище. Девочка находится в реанимации с различными травмами. В том числе сообщалось, что у нее выбиты зубы.

#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#Изнасилование#Дети
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