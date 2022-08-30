Педофил из Новоомского заманил 9-летнюю девочку коробкой конфет

На допросе задержанный 46-летний мужчина рассказал, что встретил девочку у цветочного магазина в поселке Новоомский, где он работал на лесопилке. По его словам, он пообещал ей коробку конфет. Для этого они зашли в магазин, чтобы разменять деньги, но продавца не было, поэтому мужчина повел ребенка дальше, к пустырю.