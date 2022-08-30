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От града до пожарной опасности. Погода в Омской области продолжает удивлять

30 августа 13:48
Фото: 1MI

В одном из районов Омской области прошел град

Тем временем Обь-Иртышское УГМС объявило 5 класс пожарной опасности в поселке Шербакуль.

Сегодня в Азовском районе Омской области прошел град. Видео заснял один из местных жителей. Его опубликовали в телеграм-канале «ОмскЦентрСилы».

Однако в другом районе региона — Шербакуле — Обь-Иртышское УГМС с 31 августа до 2 сентября объявило 5 класс чрезвычайной пожарной опасности. Велика вероятность возгорания травы, лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов. Омичей просят соблюдать правила безопасности, не оставлять детей без присмотра, а при возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 101.

Отметим, что жаркая погода в Омской области сохранится до конца недели. Днем температура воздуха будет колебаться от +26 до +33 градусов. В День знаний, 1 сентября пройдет кратковременный дождь.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
#Ольга Цветатий#Город#Погода#Общество#Новости#Омск#Омская область#Град#Дождь#Прогноз погоды#Видео
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