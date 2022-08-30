От града до пожарной опасности. Погода в Омской области продолжает удивлять

Однако в другом районе региона — Шербакуле — Обь-Иртышское УГМС с 31 августа до 2 сентября объявило 5 класс чрезвычайной пожарной опасности. Велика вероятность возгорания травы, лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов. Омичей просят соблюдать правила безопасности, не оставлять детей без присмотра, а при возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 101.