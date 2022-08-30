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Омича отправили в колонию за вырубку берез на миллион рублей

30 августа 04:34
Фото: 1MI

Омича наказали за вырубку берез на 1 млн рублей

Мужчина незаконно вырубил деревья, древесина которых имеет особо ценное значение.

В Омской области вынесли приговор жителю Называевска Владиславу Пирману. Его признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

В материалах уголовного дела говорится, что в мае 2021 года подсудимый незаконно вырубил несколько берез. Эта древесина относится к категории «Защитные леса» и является природным объектом, который имеет особо ценное значение. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Мужчину приговорили к 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также запретили ему заниматься вырубкой на полтора года. Кроме того, он обязан возместить ущерб в размере 1 млн 16 тыс рублей.

#Вероника Жукова#Новости#Омская область#Вырубка леса#ФСБ
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