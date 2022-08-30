Одобрено. На окраине Омска начнут строительство новой школы

В Омске начнут строительство новой школы на Космическом проспекте в Октябрьском округе. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что на реализацию проекта выдали разрешение.
Подрядчиком будет компания «Облстройзаказчик». Здание собираются построить в 2022–2024 годах по национальному проекту «Образование». Его общая площадь будет около 20 тысяч квадратных метров, а стоимость проекта оценивается в 1,8 млрд рублей.
Напомним, что сроки строительства школы затягивались из-за того, что микрорайон находится в приаэродромной зоне. В таких местах есть свои ограничения на строительство социальных объектов.