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Одобрено. На окраине Омска начнут строительство новой школы

30 августа 06:54
Фото: 1MI

В приаэродромной зоне Омска одобрили строительство новой школы

Школу на Космическом проспекте собираются построить в 2022–2024 годах.

В Омске начнут строительство новой школы на Космическом проспекте в Октябрьском округе. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что на реализацию проекта выдали разрешение.

Подрядчиком будет компания «Облстройзаказчик». Здание собираются построить в 2022–2024 годах по национальному проекту «Образование». Его общая площадь будет около 20 тысяч квадратных метров, а стоимость проекта оценивается в 1,8 млрд рублей.

Напомним, что сроки строительства школы затягивались из-за того, что микрорайон находится в приаэродромной зоне. В таких местах есть свои ограничения на строительство социальных объектов.

Стало известно, почему затягиваются сроки строительства новой школы в Омске
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Школа#Касается каждого#Новости#Омск#Омская область#Строительство#Строительство школы#Дети
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