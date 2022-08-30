Игрок «Авангарда» Грицюк пообещал побриться наголо, если завоюет Кубок Гагарина

Сегодня на открытой тренировке омского «Авангарда» нападающий команды Арсений Грицюк рассказал, почему он лишился своей шикарной шевелюры.
«Дай Бог, чтобы я на удачу подстригся. На самом деле уже поднадоел вот этот стиль с длинными волосами, вот и решили что-то изменить перед началом сезона. В том году не получилось [завоевать Кубок]. Сейчас у нас хороший, сильный состав, и, может быть, это мне как-то поможет. Пацанам сказал, что, если возьмем Кубок Гагарина, то прямо без проблем побреюсь налысо, даже внимания на это не обращу», – заявил Грицюк.
Также нападающий сообщил, что ему и самому с новой прической намного удобнее.
«Эту неделю было очень жарко и я прямо кайфанул, что постригся. Вчера первый раз помылся без длинных волос. Здорово, просто полотенчиком протер и все - готов», – смеясь, рассказывает Грицюк.
Напомним, как ранее сообщал Город55, на первую игру сезона, которая состоится 2 сентября, Арсений Грицюк выйдет в одной тройке с нападающими Владимиром Ткачевым и Алексом Броадхерстом.