На Зеленом острове произошла несанкционированная вырубка деревьев

На днях в социальных сетях появились сообщения об очередной вырубке деревьев в одном из омских парков. «Пилят деревья на Зеленом Острове! — написал подписчик популярного паблика. — Спиливают на полуострове за яхт-клубом. Деревья крупные и на вид здоровые. Похоже, что хотят прорубить дорогу от яхт-клуба до Иртыша». К сообщению было приложено фото с кучей древесных фрагментов, на вид — свеженапиленных.
«Это законно?» — спрашивает автор поста. За ответом мы обратились к дирекции Зеленого острова, но нам объяснили, что полуостров находится в ведении яхт-клуба. Это учреждение, созданное в 2002 году, сначала получило на баланс здание, расположенное по адресу Старозагородная роща, 10 (для этого дом был переведен из федеральной собственности в областную), а потом — ряд земельных участков. Собственно полуостров перешел яхт-клубу, по словам его директора Сергея Щербакова, в 2014 или 2015 году.
«Тогда мы и начали постепенно его осваивать, — рассказал нам Щербаков. — Там ведь заросли, ужас. В течение восьми лет мы вычистили процентов 15 территории, сделали их парковой зоной, зоной рекреации».
Полуостров — довольно проблемная зона с разных точек зрения. Например, туда часто приходят люди, ищущие «закладки». Зимой они даже ходят с левого берега Иртыша, а на уточняющие вопросы, по словам Щербакова, отвечают: «Лыжню ищу!». Но важнее другое: уровень поверхности на полуострове довольно низкий, так что этот участок заливается водой во время паводка, а существенная его часть гарантированно останется под водой совсем, когда будет построен Красногорский гидроузел.
«Весной вода идет через полуостров, несет мусор, бревна, — рассказал Щербаков. — Когда заработает плотина, весь полуостров превратится в болото; местами будут кочки, местами — лужи. Растительность во многих местах уйдёт под воду и больше не появится, а значит, начнет гнить».
С учетом этой угрозы яхт-клуб и осваивает территорию — расчищает заросли, пилит и вывозит некоторые деревья, прокладывает дорогу к оконечности полуострова (Щербакову хотелось бы, чтобы машины могли проехать до самого мыса). По словам директора, время от времени яхт-клуб направляет заявки в городскую комиссию по сносу и обрезке зеленых насаждений и добивается одобрения точечных вырубок. Однако делается это не всегда, и Щербаков в обоснование своей правоты ссылается на специальную терминологию.
«Разрешения нужны только на спиливание, но мы не спиливаем! — объясняет он. — Мы стараемся не спиливать, а распиливать деревья. На полуострове очень много деревьев, которые наклонились или уже лежат. Их все надо вытаскивать оттуда…».
Таким образом, если дерево наклонилось или уже лежит, его могут распилить (или все-таки спилить) без оформления документов. Позиция, скажем так, небезупречная: городское законодательство предполагает, что даже в случае сноса аварийного дерева должно быть компенсационное озеленение, один к одному.
Наметившаяся дорога для автомобилей через весь полуостров тоже вызывает вопросы. И сам этот участок, и прилегающая к нему довольно обширная территория относятся, согласно правилам землепользования и застройки Омска, к территориальной зоне Р-2. Это «зона парков отдыха», предназначенная «для активного отдыха, занятий физической культурой и спортом», так что автомобильные дороги по ней проходить не могут.
UPD: В мэрии подтвердили, что вырубку проводили незаконно.
«Без разрешения городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений на участке омского яхт-клуба проводилась вырубка сухостойных деревьев, в настоящее время все работы приостановлены. В адрес собственника земельного участка будет направлено соответствующее предостережение и проведена разъяснительная работа. Напоминаем, что на территории города Омска самовольный снос деревьев и кустарников запрещен, за исключением садоводческих и приусадебных участков. Добавим, что только в течение весеннего периода на территории ПКиО „Зеленый остров“ было высажено около 600 деревьев и 2500 кустарников», — сообщили в пресс-службе.