На Зеленом острове произошла несанкционированная вырубка деревьев

Полуостров — довольно проблемная зона с разных точек зрения. Например, туда часто приходят люди, ищущие «закладки». Зимой они даже ходят с левого берега Иртыша, а на уточняющие вопросы, по словам Щербакова, отвечают: «Лыжню ищу!». Но важнее другое: уровень поверхности на полуострове довольно низкий, так что этот участок заливается водой во время паводка, а существенная его часть гарантированно останется под водой совсем, когда будет построен Красногорский гидроузел.