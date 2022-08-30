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Мединский внес предложение о запрете смартфонов в школах России

30 августа 18:05
Фото: piqsels.com
Владимир Мединский, помощник главы РФ, предложил запретить школьникам пользоваться гаджетами в учебное время. Он заявил о такой инициативе в ходе заседания педагогического совета столицы.

Об этом сообщили представители агентства Интерфакс. Мединский заявил, что, в соответствии с новой инициативой, ученики, зайдя в школу, должны будут убирать смартфоны в “какие-нибудь шкафчики”. Он считает, что это обеспечит спокойствие родителей.

Политик пояснил, что смартфоны и гаджеты часто отвлекают детей от учебного процесса, информирует Russian.rt.com.

Мединский предложил оценить эффективность инициативы экспериментальным методом в столице.

Весной текущего года министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России изучение истории в общеобразовательных школах будет осуществляться с первого класса.

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