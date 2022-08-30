Мединский внес предложение о запрете смартфонов в школах России

Об этом сообщили представители агентства Интерфакс. Мединский заявил, что, в соответствии с новой инициативой, ученики, зайдя в школу, должны будут убирать смартфоны в “какие-нибудь шкафчики”. Он считает, что это обеспечит спокойствие родителей.
Политик пояснил, что смартфоны и гаджеты часто отвлекают детей от учебного процесса, информирует Russian.rt.com.
Мединский предложил оценить эффективность инициативы экспериментальным методом в столице.
Весной текущего года министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России изучение истории в общеобразовательных школах будет осуществляться с первого класса.