Левый берег Омска превращают в новый городской центр

Рабочий визит в Кировский округ начался с посещения спортивной площадки во дворе. При содействии общественного движения «Мой Омск» во дворе дома 32/2 на улице 3-я Енисейская в 2020 году установили многофункциональную площадку для игровых видов спорта. Из городского бюджета выделили 200 000 рублей. Там установили ворота для мини-футбола и металлическое ограждение. Также по просьбам жителей деревянные лестницы на подходе к остановкам на метромосту заменили на металлические.