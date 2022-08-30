Левый берег Омска превращают в новый городской центр

Левобережье сегодня — динамично развивающая часть города, где возводятся новые современные микрорайоны и стремительно растет численность жителей.
Недавно на Левом берегу построили дорогу-дублер улицы 70 лет Октября, планируется запустить новые троллейбусные маршруты, а в сентябре откроется новая хоккейная арена. В жилых кварталах обустраиваются новые скверы и спортивные площадки.
На федеральном уровне партия «Единая Россия» в рамках «Народной программы» поддерживает создание инфраструктуры и комфортной городской среды.
30 августа губернатор Александр Бурков совместно с мэром Омска Сергеем Шелестом проверил ход работ по приоритетным федеральным программам и нацпроектам.
Рабочий визит в Кировский округ начался с посещения спортивной площадки во дворе. При содействии общественного движения «Мой Омск» во дворе дома 32/2 на улице 3-я Енисейская в 2020 году установили многофункциональную площадку для игровых видов спорта. Из городского бюджета выделили 200 000 рублей. Там установили ворота для мини-футбола и металлическое ограждение. Также по просьбам жителей деревянные лестницы на подходе к остановкам на метромосту заменили на металлические.
Есть планы создать новое экопространство на берегу реки Замарайки рядом с жилыми домами. Сейчас это заброшенный водоем, но при этом здесь гнездятся утки и водится рыба. Один из лидеров общественного движения «Мой Омск» Андрей Чаплак представил планы развития рекреационного объекта. Предлагается очистить берег, обустроить пешеходную зону, установить лавочки и создать цивилизованное пространство отдыха.
"Многоквартирная застройка постепенно вытесняет частный сектор. Уникальность нашего микрорайона в том, что это, по сути, въездные ворота на левый берег и его внешний вид определяет облик всей территории, является визитной карточкой. А ещё здесь уникальное сочетание многоэтажной застройки и уголка дикой живой природы в старице р. Замарайки. Есть очень большое желание привести это место в соответствующий вид, как было сделано в своё время в Птичьей гавани. Более того, люди просят и на каждой встрече об этом говорят, - организовать здесь общественное пространство, где можно выйти погулять, отдохнуть. Потому что это практически единственный микрорайон, который обделён этим и не имеет своего такого пространства", - рассказал губернатору сопредседатель общественного движения «Мой Омск» Андрей Чаплак.
"Вижу у вас проработана карта развития всей территории застройки микрорайона. Это уже полноценная стратегия благоустройства и развития инфраструктуры на несколько лет вперёд. Самое ценное в ней, что она учитывает наказы и пожелания жителей", - поддержал инициативу общественного движения «Мой Омск» Александр Бурков.
В 10-м микрорайоне комплексное благоустройство ведется с 2016 года. Площадка находится в большом жилом массиве – в границах ул. 70 лет Октября, б. Архитекторов, ул. Крупской, ул. Дмитриева. Рядом – ледовая арена им. Л.Киселева. Благоустройство проходило в две очереди, общий объем финансирования - 25 млн рублей.
На первом этапе обновили наружное освещение, закупили малые архитектурные формы и крупномерные деревья, расширили и выложили плиткой тротуары, построили пешеходные дорожки. В 2017 году сделали велосипедную дорожку, заасфальтирован проезд, а также озеленили и благоустроили сквер. В этом году обновляют двор дома № 10/3 по улице 70 лет Октября.
Губернатор Александр Бурков отметил, что ни один объект в микрорайоне не обделен вниманием. На придомовых площадках созданы детские игровые комплексы, штанги для волейбольных сеток, в пешеходных зонах - скамейки и урны, есть даже площадки для выгула собак.
«У нас в планах, во-первых, продолжать программу „ФКГС“ по дворам — здесь ещё много мест, где силы нужно приложить. В этом году проходило голосование, и третья часть этой площадки по улице Крупской заняла третье место по городу. Мы всё-таки надеемся, что проекты, занявшие первое и второе места, в этом и в следующем году будут реализованы, и будут изысканы возможности, чтобы наше призовое третье место — эта площадка, также рано или поздно была воплощена. Здесь представлен план на ближайшие несколько лет того, что хотелось бы реализовать при помощи различных программ, а их у нас в городе и регионе достаточно, нужно только ими пользоваться и привлекать жителей, в том числе активистов, управляющие компании к реализации этих программ, заводить сюда средства, подрядчиков», — считает Сергей Грушичев.
Он считает, что к благоустройству территорий можно привлечь инвесторов — спортивную школу Шлеменко и торговые предприятия, которые могут создать дополнительную инфраструктуру.
«Микрорайоны нового Левобережья — это по сути город в городе. Здесь проживают сотни тысяч омичей. И судя по темпам застройки, будет еще больше. Согласно генеральному плану, по которому Омск развивался в последние годы, Левобережье должно было в будущем стать центром города с большим количеством жилых и административных зданий. Генеральный план поменялся, но округ остается территорией интенсивного развития. Именно поэтому здесь необходимо создавать не только новые микрорайоны, но и спортивные объекты, новые парки и скверы, — считает депутат Омского городского Совета, член комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Сергей Грушичев. — Что касается 10-го микрорайона, то мы рассчитываем на продолжение его развития. В этом году жители активно голосовали за реализацию третьей очереди благоустройства. Надеемся, что в следующем строительном сезоне будет возможность выделить финансирование и наши планы по обновлению облика территории воплотятся в жизнь».
Также в Кировском округе продолжается реконструкция автомагистралей.
До конца сентября должны сдать дорогу на ул. Крупской от ул. Перелета до ул. Лукашевича. Цена контракта составляет 227,87 млн. руб. Проезжую часть расширят до 4-х полос, появится двустороннее освещение, тротуар и велосипедная дорожка. Что особенно важно, по этой дороге будут проложены новые троллейбусные маршруты.
«Запускать будем три маршрута № 5, № 7 и № 10», — пояснил Александру Буркову директор МП г. Омска «Электрический транспорт» Сергей Фролов.
Омск получил федеральный кредит в размере 3.9 млрд рублей на развитие инфраструктуры Левого берега, в том числе на строительство 10,5 км контактной троллейбусной сети, приобретение новых троллейбусов, строительство тяговых подстанций, реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина. Недавно в Омск прибыла первая партия из девяти троллейбусов. Планируется приобретение еще около 40.
«На Левобережье до конца 2024 года появится три новых троллейбусных маршрута, что существенно улучшит транспортное обеспечение омичей. Новая троллейбусная контактная сеть пройдет от ТЦ „Мега“ и с мкрн. „Зеленая река“ по улицам Крупской, Комарова, Перелета, бульвару Архитекторов. На новых троллейбусах омичи смогут ездить к новой „G-Drive Арене“. Маршруты соединят левый и правый берега нашего города, — рассказал директор МП г. Омска „Электрический транспорт“ Сергей Фролов. — Мы уже получили первую партию троллейбусов модели „Адмирал“. Та же модель, что была приобретена в 2020 и 2021 годах в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Эти троллейбусы положительно зарекомендовали себя в нашем городе. Современная низкопольная модель, в которой для комфорта пассажиров установлены кондиционеры и USB-разъемы для зарядки техники, имеется бесплатный Wi-Fi. Уверен, что приобретение именно этой модели троллейбусов положительно скажется на дальнейшем развитии троллейбусного движения в нашем городе».