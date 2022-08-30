Как правильно подобрать корм для кошки

Производители также выпускают продукцию для престарелых кошек, беременных и пр. Корма также различаются между собой по вкусу и по многим другим параметрам.
В статье расскажем, как правильно выбрать корма для кошек, на что стоит обратить внимание при покупке. Рассмотрим самые популярные типы данной продукции. Приобрести корма для кошек вы можете в магазине "Зоозавр".
Сухой или влажный: какой лучше
Корма для кошек бывают сухими и влажными. При выборе рекомендуем обратить внимание на следующие особенности:
Специалисты рекомендуют сочетать сухой и влажные корма. Например, утром можно дать сухую продукцию, в обед - влажную, а вечером - вновь сухую. Так вы обеспечите разнообразное питание вашего питомца.
Подбор корма по возрасту и лечебная продукция
При подборе корма для кошек следует учитывать возраст питомца. Для котят в возрасте до 3 месяцев необходимо покупать продукцию в виде паштета. Давать сухой твердый корм можно только начиная с трех месяцев, когда зубы животного окрепнут.
Для кошек в среднем возрасте рекомендовано покупать корма обогащенные питательными компонентами. А вот для престарелых следует покупать специальный корм, если кошка отказывается от употребления обычной продукции.
Существуют также специальные лечебные корма, их подбор осуществляется только ветеринарным врачом. Например, есть продукция для кошек, больных сахарным диабетом, страдающих от заболеваний сердца и пр. Примерно каждый год необходимо отвозить животное на осмотр к профессиональному ветеринару. Специалист проведет диагностику, а в случае наличия каких-то отклонений посоветует покупать тот или иной корм.
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