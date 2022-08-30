Как правильно подобрать корм для кошки

Существуют также специальные лечебные корма, их подбор осуществляется только ветеринарным врачом. Например, есть продукция для кошек, больных сахарным диабетом, страдающих от заболеваний сердца и пр. Примерно каждый год необходимо отвозить животное на осмотр к профессиональному ветеринару. Специалист проведет диагностику, а в случае наличия каких-то отклонений посоветует покупать тот или иной корм.