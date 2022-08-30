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Как правильно подобрать корм для кошки

30 августа 08:59
Фото: 1MI
Корма для кошек выпускаются в очень большом разнообразии: сухие, влажные, для стерилизованных, для животных с проблемами здоровья и пр.

Производители также выпускают продукцию для престарелых кошек, беременных и пр. Корма также различаются между собой по вкусу и по многим другим параметрам.

В статье расскажем, как правильно выбрать корма для кошек, на что стоит обратить внимание при покупке. Рассмотрим самые популярные типы данной продукции. Приобрести корма для кошек вы можете в магазине "Зоозавр".

Сухой или влажный: какой лучше

Корма для кошек бывают сухими и влажными. При выборе рекомендуем обратить внимание на следующие особенности:

  • сухой корм удобнее хранить и перевозить. Вы можете взять только определенное количество продукции, которой хватит на несколько кормежек. Влажный корм поставляется в баночках, крышки которых не закрываются герметично. Такую продукцию следует хранить в холодильнике, а если через несколько дней кошка не доест корм, то продукцию и вовсе придется выбросить;
  • сухой корм не прилипает к стенкам миски. После него посуду достаточно сполоснуть проточной водой. А вот после влажного корма миску придется мыть в горячей воде;
  • сухой корм очищает зубы питомца. Влажный же имеет меньше калорий по сравнению с сухим.

Специалисты рекомендуют сочетать сухой и влажные корма. Например, утром можно дать сухую продукцию, в обед - влажную, а вечером - вновь сухую. Так вы обеспечите разнообразное питание вашего питомца.

Подбор корма по возрасту и лечебная продукция

При подборе корма для кошек следует учитывать возраст питомца. Для котят в возрасте до 3 месяцев необходимо покупать продукцию в виде паштета. Давать сухой твердый корм можно только начиная с трех месяцев, когда зубы животного окрепнут.

Для кошек в среднем возрасте рекомендовано покупать корма обогащенные питательными компонентами. А вот для престарелых следует покупать специальный корм, если кошка отказывается от употребления обычной продукции.

Существуют также специальные лечебные корма, их подбор осуществляется только ветеринарным врачом. Например, есть продукция для кошек, больных сахарным диабетом, страдающих от заболеваний сердца и пр. Примерно каждый год необходимо отвозить животное на осмотр к профессиональному ветеринару. Специалист проведет диагностику, а в случае наличия каких-то отклонений посоветует покупать тот или иной корм.

ПАО «Детский мир», ОГРН 1027700047100, ИНН 7729355029, юридический адрес: 119415, г Москва, просп. Вернадского, д.37, корп.3

#Екатерина Чаплинская
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