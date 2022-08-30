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Как быстро открыть расчетный счет для ООО

30 августа 09:05
Фото: 1MI
Общество с ограниченной ответственностью - это особая форма ведения бизнеса, и такую компанию открыть куда сложнее, чем то же индивидуальное предприятие.

Соответственно, прибыль начисляется иначе, налоги с бизнеса также выплачиваются по-другому. Есть свои особенности и у открытия расчётного счёта для такого типа компании.

Как это сделать и услугами какого банка лучше воспользоваться?

Особенности открытия расчётного счёта для ООО

Открыть такой счёт необходимо для того, чтобы юридическое лицо могло работать полноценно, принимать и осуществлять платежи. Чтобы это сделать, нужно:

  • выбрать наиболее подходящий вам по условиям банк;
  • подготовить необходимый список документов;
  • подготовить заявление об открытии счёта;
  • подписать договор о сотрудничестве.

Прежде, чем подписывать какие-либо бумаги, внимательно изучите текст. Прочитайте каждый пункт, который может в дальнейшем повлиять на пользование счётом и вообще сотрудничество с этим банком. Убедитесь, что условия вас устраивают. Если нет, придётся искать другой вариант.

Обычно ООО - это основные клиенты-юрлица, обращающиеся в учреждение для этого. Индивидуальные предприниматели обходятся и без таких услуг, пользуясь другими методами оплаты, но для более крупных форматов бизнеса это обязательный шаг.

Какие документы требуются

Чтобы открыть расчетный счет для ООО в банке, вам понадобятся:

  • учредительные документы (желательно сделать копии);
  • справка, что компания есть в реестре юридических лиц;
  • ИНН;
  • лицензия (может требоваться или не требоваться в зависимости от вида деятельности);
  • карта подписей (особый документ, представляющий собой образцы подписей руководителей ООО).

Также составляется заявление. На основании этих бумаг затем подготавливается оформление самого расчётного счёта. Уточните у представителей банка, какой именно пакет документов вам нужен - этот список может отличаться от учреждения к учреждению.

Здесь упоминается, что вам потребуются копии. Но на всякий случай рекомендуется брать с собой и оригиналы.

Выбор банка

Чтобы правильно его выбрать, стоит учесть стоимость переводов (аналог комиссии), которая списывается как при оплате физическим лицам, так и при работе с юридическими. Также обратите внимание на плату за обслуживание, способы внесения средств на счёт, наличие или отсутствие эквайринга и возможность следить за финансами через мобильное приложение или личный кабинет.

#Екатерина Чаплинская
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