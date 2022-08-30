Как быстро открыть расчетный счет для ООО

Соответственно, прибыль начисляется иначе, налоги с бизнеса также выплачиваются по-другому. Есть свои особенности и у открытия расчётного счёта для такого типа компании.
Как это сделать и услугами какого банка лучше воспользоваться?
Особенности открытия расчётного счёта для ООО
Открыть такой счёт необходимо для того, чтобы юридическое лицо могло работать полноценно, принимать и осуществлять платежи. Чтобы это сделать, нужно:
Прежде, чем подписывать какие-либо бумаги, внимательно изучите текст. Прочитайте каждый пункт, который может в дальнейшем повлиять на пользование счётом и вообще сотрудничество с этим банком. Убедитесь, что условия вас устраивают. Если нет, придётся искать другой вариант.
Обычно ООО - это основные клиенты-юрлица, обращающиеся в учреждение для этого. Индивидуальные предприниматели обходятся и без таких услуг, пользуясь другими методами оплаты, но для более крупных форматов бизнеса это обязательный шаг.
Какие документы требуются
Чтобы открыть расчетный счет для ООО в банке, вам понадобятся:
Также составляется заявление. На основании этих бумаг затем подготавливается оформление самого расчётного счёта. Уточните у представителей банка, какой именно пакет документов вам нужен - этот список может отличаться от учреждения к учреждению.
Здесь упоминается, что вам потребуются копии. Но на всякий случай рекомендуется брать с собой и оригиналы.
Выбор банка
Чтобы правильно его выбрать, стоит учесть стоимость переводов (аналог комиссии), которая списывается как при оплате физическим лицам, так и при работе с юридическими. Также обратите внимание на плату за обслуживание, способы внесения средств на счёт, наличие или отсутствие эквайринга и возможность следить за финансами через мобильное приложение или личный кабинет.