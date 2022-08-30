Как быстро открыть расчетный счет для ООО

Чтобы правильно его выбрать, стоит учесть стоимость переводов (аналог комиссии), которая списывается как при оплате физическим лицам, так и при работе с юридическими. Также обратите внимание на плату за обслуживание, способы внесения средств на счёт, наличие или отсутствие эквайринга и возможность следить за финансами через мобильное приложение или личный кабинет.