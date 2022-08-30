Голодный главный тренер омского «Авангарда» Рябыкин выбил дверь в спортзал

Накануне 1-го Сентября главный тренер омского ХК «авангард» Дмитрий Рябыкин рассказал журналистам забавный эпизод из школьных лет.
«В школьные годы у нас было много веселых историй, хорошо, что тогда еще не было интернета. Из такого, чтобы можно было рассказать на публику, вспоминается один эпизод: был урок физкультуры, а физрук любил нас закрывать в зале на ключ и уходил по своим делам. Так было и в тот день, вот только сразу после урока мы должны были идти в столовую. Учитель немного припоздал, пришел, а ему сломали дверь. Просто так есть хотелось, что все дружно выломали дверь и побежали на обед», – с улыбкой вспоминает Рябыкин.
Напомним, в прошедшее воскресенье омский «Авангард» торжественно презентовал команду на Соборной площади. Подробный репортаж об этом действе можно посмотреть здесь.
Первая игра «ястребов» состоится уже 3 сентября, а на новой G-Drive Арене команда сыграет 1 октября.