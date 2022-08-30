«Единая Россия» поддержала благоустройство дворов в Омске

В Омске продолжается благоустройство дворовых территорий. На многих участках работы должны завершиться 1 сентября. Работы идут в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда» по инициативе самих жителей, которые подают заявки на участие, а специальная комиссия проводит отбор. Развитие инфраструктуры партия "Единая Россия" поддерживает на федеральном уровне в рамках "Народной программы".