«Единая Россия» поддержала благоустройство дворов в Омске

В Омске продолжается благоустройство дворовых территорий. На многих участках работы должны завершиться 1 сентября. Работы идут в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда» по инициативе самих жителей, которые подают заявки на участие, а специальная комиссия проводит отбор. Развитие инфраструктуры партия "Единая Россия" поддерживает на федеральном уровне в рамках "Народной программы".
В Октябрьском округе работы выходят на финишную прямую, а три двора из 14 отремонтировали раньше срока.
Работы контролируют депутаты вместе с жителями и представителями окружных администрацией. Двор на улице Кирова 8/2 в Октябрьском округе Омска уже заметно обновился. Там уложили новый асфальт и поставили бордюры. Сейчас рабочие завершают укладку асфальта на подъездной дороге.
Председатель совета собственников жилья Зинаида Ковалевская рассказала, что дом попал в программу не с первого раза, и ремонт для жителей — долгожданное событие.
«Асфальтирование выполнено с расширением дороги. На 6 метров нам сделали дорогу», — сказала жительница.
Член комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Максим Концедалов отметил, что депутаты согласовали выделение порядка 280 млн рублей на благоустройство дворов в этом году. За счет этих средств в городе благоустроят 76 дворовых территорий.
«Программа по формированию комфортной городской среды очень важна для нашего города. Я считаю, что однозначно она должна быть продолжена в тех же объемах в будущем. У людей появляется реальная возможность за счёт бюджетных средств привести в порядок свою придомовую территорию. Благодаря программе ФКГС и при участии активных неравнодушных жителей в итоге получается отличный результат», — сказал парламентарий.
Всего за пять лет в округе благоустроили 195 дворов, отметил начальник жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Октябрьского округа Александр Гололобов.
«В этом году у нас в 14 дворах ведутся работы, 3 из них уже сданы. На это у нас выделено порядка 58 миллионов рублей», — отметил Александр Гололобов.
За 5 лет работы федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда» в Омске уже благоустроили 31 общественное пространство и 195 территорий у многоквартирных домов.