Бурков: «Омичи — главные заказчики благоустройства Левобережья»

Одним из пунктов рабочей поездки стала школа № 151, где готовится к открытию детский технопарк «Кванториум». Учреждение будет нацелено на подготовку будущих инженеров и программистов. Площадки будут оснащены высокотехнологичным оборудованием, ребята будут получать дополнительные знания по математике, информатике и естественным наукам. Причем на занятия смогут ходить и ученики других школ.