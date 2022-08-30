Бурков: «Омичи — главные заказчики благоустройства Левобережья»

В конце лета губернатор региона Александр Бурков совместно с мэром Сергеем Шелестом провел рабочий объезд Кировского округа.
Одним из пунктов рабочей поездки стала школа № 151, где готовится к открытию детский технопарк «Кванториум». Учреждение будет нацелено на подготовку будущих инженеров и программистов. Площадки будут оснащены высокотехнологичным оборудованием, ребята будут получать дополнительные знания по математике, информатике и естественным наукам. Причем на занятия смогут ходить и ученики других школ.
Перед началом нового учебного сезона специалисты АО «Омскэлектро» проверили линии освещения вблизи социально-значимых объектов — детских садов, школ, больниц.
«В результате обследования выявлено, что по адресу ул. Дмитриева д. 15/2 подход к школе № 151 линия наружного освещения в нерабочем состоянии, 16 августа восстановлены две опоры и два светильника. Также выявлено, что подход к гимназии № 140 недостаточно освещен, работы по установке дополнительного светильника запланированы на 30 августа», — сообщила представитель АО «Омскэлектро» Светлана Хиневич.
«Видите, как хорошо получается — мы за счёт нацпроекта смогли выделить средства на технопарк, а вы проявили инициативу, благодаря которой выполнен ремонт школы и, что важно, сделали освещение. И так совместными усилиями удалось создать все условия для наших детей», — резюмировал осмотр Александр Бурков.
Также губернатор посетил сквер на улице Мельничной в Старом Кировске. Это единственная площадка в районе, где можно проводить мероприятия.
«В частности, здесь необходимо установить сцену для проведения массовых мероприятий. Сегодня вместе с жителями мы разрабатываем проект обновления облика сквера. И установка сцены станет первым шагом в этом направлении», — рассказал член общественного совета по реализации федеральной программы «Городская среда» Таймас Абдуалинов.
Следующий День города планируют отпраздновать уже на новой сцене.
Александр Бурков отметил, что Кировский округ — самый молодой и быстрорастущий. В нем возводятся новые микрорайоны и растет население. При этом важно планировать комфортную для людей инфраструктуру, чтобы округ не превращался в спальные районы.
«Нам сегодня важно, чтобы мы не превратились в каменные джунгли, чтобы инженерная инфраструктура, социальных объектов и благоустройство успевали за введением новых домов и сдачей новых жилых квадратных метров. И поэтому сегодня так важна связка общественных организаций и депутатов, связка с бизнесом, чтобы спальные кварталы не просто застраивалась, а были территории для отдыха, занятий спортом, дополнительным образованием, культурой, творчеством. Это ключевое», — отметил Александр Бурков.