93 миллиона из казны. 18 участников ОПГ осудят в Омске за хищение чужих маткапиталов

В Омске будут судить 18 участников преступного сообщества. С 2011 по 2015 год банда риелторов и бухгалтеров обманывали омичек на получение материнского капитала. Следствие установило, что на протяжении четырех лет соучастники действовали по двум схемам. Подробности рассказала официальный представитель федерального МВД России Ирина Волк.
Одна группа оформляла государственные сертификаты на получение средств материнского капитала, который в дальнейшем должны были использовать на покупку либо строительства жилого дома. Только вот приобретенное жилье было в не пригодном для проживания состоянии, а земельные участки — без коммуникаций. В Пенсионный фонд преступники предоставляли весь необходимый пакет документов. Держатели сертификатов получали от 100 до 120 тысяч рублей. Сумма украденных средств составила 83 млн рублей.
Другая группа обвиняемых подыскивала женщин, не имеющих детей. За небольшое вознаграждение девушки заявляли в органах ЗАГС о рождении малышей вне медицинского учреждения и оформляли фиктивные свидетельства о рождении, а также необходимые справки для получения сертификата и назначения единовременных и ежемесячных выплат. Сумма ущерба составила 10 млн рублей.
В итоге ОПГ удалось украсть из федеральной казны около 93 млн рублей. Речь идет о больших суммах. Однако арест на имущество обвиняемых наложен в сумме свыше 37 млн рублей. Всего они совершили 229 преступлений. Уголовное дело по существу рассмотрит Центральный районный суд Омска.