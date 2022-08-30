93 миллиона из казны. 18 участников ОПГ осудят в Омске за хищение чужих маткапиталов

Одна группа оформляла государственные сертификаты на получение средств материнского капитала, который в дальнейшем должны были использовать на покупку либо строительства жилого дома. Только вот приобретенное жилье было в не пригодном для проживания состоянии, а земельные участки — без коммуникаций. В Пенсионный фонд преступники предоставляли весь необходимый пакет документов. Держатели сертификатов получали от 100 до 120 тысяч рублей. Сумма украденных средств составила 83 млн рублей.