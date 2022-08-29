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Жильцов рухнувшего дома в Омске попросили уступить место школьникам

29 августа 12:10
Фото: 1MI

Жителей обрушившегося дома в Омске попросили съехать из гимназии перед 1 сентября

Гимназию № 12, где сделали временный пункт размещения, начали готовить к новому учебному году.

Временный пункт в гимназии №12 расформировывают - через два дня в школе начнется учебный процесс, сообщил NGS55.RU один из проживающих. Всего там осталось трое жильцов обрушившегося дома, изначально было 11 человек. Остальные 172 жильца злополучной пятиэтажки на улице 20 Партсъезда разместились у друзей и родственников.

В мэрии изданию сообщили, что жителям готовы предоставить жилплощадь в так называемом маневренном фонде. Им предложили комнаты на улице 40 лет Ракетных войск. Городу55 в администрации уточнили, что на маневренный фонд согласились лишь два человека. А всего временные помещения требуются 23 пострадавшим.

«На сегодняшний день в департамент жилищной политики администрации города Омска на личный прием обратилось 23 человека, проживавших на момент обрушения в доме 53 по улице 20 Партсъезда, по вопросу оказания содействия в предоставлении жилых помещений для временного проживания. Два человека выразили свое согласие на временное проживание в жилых помещениях маневренного фонда», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в мэрии у владельцев жилья начали принимать заявления на предоставление выплат для приобретения новых квартир. Каждому пострадавшему в среднем будет выплачено около 1,3 млн рублей. 

Мэрия Омска начала принимать заявки на выплаты от жильцов обрушившегося дома
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Обрушение дома в Омске#Новости#Омск#Омская область#Мэрия#Люди#Жильцы#Квартиры#Гимназия
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