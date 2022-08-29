Жильцов рухнувшего дома в Омске попросили уступить место школьникам

Временный пункт в гимназии №12 расформировывают - через два дня в школе начнется учебный процесс, сообщил NGS55.RU один из проживающих. Всего там осталось трое жильцов обрушившегося дома, изначально было 11 человек. Остальные 172 жильца злополучной пятиэтажки на улице 20 Партсъезда разместились у друзей и родственников.
В мэрии изданию сообщили, что жителям готовы предоставить жилплощадь в так называемом маневренном фонде. Им предложили комнаты на улице 40 лет Ракетных войск. Городу55 в администрации уточнили, что на маневренный фонд согласились лишь два человека. А всего временные помещения требуются 23 пострадавшим.
«На сегодняшний день в департамент жилищной политики администрации города Омска на личный прием обратилось 23 человека, проживавших на момент обрушения в доме 53 по улице 20 Партсъезда, по вопросу оказания содействия в предоставлении жилых помещений для временного проживания. Два человека выразили свое согласие на временное проживание в жилых помещениях маневренного фонда», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что в мэрии у владельцев жилья начали принимать заявления на предоставление выплат для приобретения новых квартир. Каждому пострадавшему в среднем будет выплачено около 1,3 млн рублей.