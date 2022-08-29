Жильцов рухнувшего дома в Омске попросили уступить место школьникам

В мэрии изданию сообщили, что жителям готовы предоставить жилплощадь в так называемом маневренном фонде. Им предложили комнаты на улице 40 лет Ракетных войск. Городу55 в администрации уточнили, что на маневренный фонд согласились лишь два человека. А всего временные помещения требуются 23 пострадавшим.