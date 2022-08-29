Юная омичка с ДЦП выступает на сцене и мечтает стать переводчицей

Благодаря стараниям многочисленных специалистов и, конечно, собственной силе воле девушка стала на ноги. Но появилась еще одна задача, которую Аня пока только учится решать. Дело в том, что от природы она очень застенчивая. Раньше даже обычное общение с посторонними людьми давалось ей непросто. Она начала изучать актерское мастерство, чтобы преодолеть еще одно препятствие на пути к мечте. Профессиональные выступления помогают учиться держаться на сцене и с каждым новым успехом обретать уверенность в себе. Кроме репетиций, занятий речью, дикцией и вокалом Аня успевает многое.