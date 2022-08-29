Юная омичка с ДЦП выступает на сцене и мечтает стать переводчицей

Город55 представляет участницу программы #безграничные_возможности2022 в категории «Культура».
21-летняя Анна Клыпа — восходящая звезда вокальной студии эстрадного вокала «Вертикаль» при Омском государственном педагогическом университете. Девушка занимается там только второй год и уже стала призером и участницей конкурсов и фестивалей. А ведь еще семь лет назад каждый шаг давался ей с огромным трудом и болью. Аня родилась с диагнозом ДЦП. За это время она уже успела пережить несколько операций.
«Только одна тяжелая, остальные — легкие», — шутит не теряющая оптимизма юная омичка.
Благодаря стараниям многочисленных специалистов и, конечно, собственной силе воле девушка стала на ноги. Но появилась еще одна задача, которую Аня пока только учится решать. Дело в том, что от природы она очень застенчивая. Раньше даже обычное общение с посторонними людьми давалось ей непросто. Она начала изучать актерское мастерство, чтобы преодолеть еще одно препятствие на пути к мечте. Профессиональные выступления помогают учиться держаться на сцене и с каждым новым успехом обретать уверенность в себе. Кроме репетиций, занятий речью, дикцией и вокалом Аня успевает многое.
«В вокальной студии у меня появились настоящие друзья, с которыми мы теперь не разлей вода. У нас общие интересы, нам здорово вместе! — говорит улыбчивая Аня. — А вообще репетиции и выступления — все это так захватывает. Занимаюсь два-три раза в неделю по несколько часов. Ставим голос. Надо еще и на лекции успевать».
Анна учится на факультете психологии и педагогики в омском педуниверситете. По его окончании девушка станет дипломированным специалистом — педагогом-психологом. В будущем наша героиня планирует получить еще одно высшее образование, связанное с музыкой. Ее так увлекают выступления на большой сцене, что она намерена сделать это призванием всей своей жизни:
«Больше всего мне по душе русские народные песни, они очень лиричные, с глубоким смыслом. Иногда прямо до мурашек пробирает, когда их поешь. Зрители тоже на них реагируют лучше всего и потом долго аплодируют».
А еще Анна увлекается восточными языками. Сейчас параллельно учит китайский и японский.
«Китайский мне нравится из-за интонирования, это очень музыкальный язык. Разговор на нем похож на пение, — объясняет Анна Клыпа. — А в японском красивая каллиграфия. Я пока еще не освоила искусство написания иероглифов, но рисованием тоже увлекаюсь. Больше всего мне нравится писать сибирские пейзажи».
Ссылка на видео о герое: