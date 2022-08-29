Вынуждены ехать вслепую и дышать гарью. Омич поделился обстановкой на «трассе смерти»

Как сообщили в паблике «Жесть Омска» социальной сети «ВКонтакте», на трассе Омск-Тюмень планировали перекрыть движение из-за смога. В пресс-службе областной Госавтоинспекции опровергли это решение. В этом сейчас нет необходимости.