Вынуждены ехать вслепую и дышать гарью. Омич поделился обстановкой на «трассе смерти»

Как сообщили в паблике «Жесть Омска» социальной сети «ВКонтакте», на трассе Омск-Тюмень планировали перекрыть движение из-за смога. В пресс-службе областной Госавтоинспекции опровергли это решение. В этом сейчас нет необходимости.
«Задымление и туманы на трассе бывают в период с 03:00 часов ночи до раннего утра. Если есть ветер, то это вообще никак не отражается на видимости. Пока разговоров о полном перекрытии автотрассы нет. Сейчас там дополнительно установили информационные щиты, а на место отправили еще два экипажа ГИБДД», — сообщили в пресс-службе Городу55.
Однако, один из местных жителей Крутинского района в паблике рассказал, как нелегко ехать на автомобиле с наступлением сумерек.
«Нулевая видимость, всё в дыму, многочисленные аварии. Люди вынуждены ехать вслепую и дышать гарью, либо ждать утра», — рассказывает очевидец.
Напомним, что в ночь на 28 августа на трассе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Подробности в материале ниже.