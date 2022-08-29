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Вынуждены ехать вслепую и дышать гарью. Омич поделился обстановкой на «трассе смерти»

29 августа 10:16
Фото: 1MI

Омич пожаловался на плохую видимость и гарь на трассе Тюмень-Омск

Дорогу не планируют перекрывать из-за смога.

Как сообщили в паблике «Жесть Омска» социальной сети «ВКонтакте», на трассе Омск-Тюмень планировали перекрыть движение из-за смога. В пресс-службе областной Госавтоинспекции опровергли это решение. В этом сейчас нет необходимости.

«Задымление и туманы на трассе бывают в период с 03:00 часов ночи до раннего утра. Если есть ветер, то это вообще никак не отражается на видимости. Пока разговоров о полном перекрытии автотрассы нет. Сейчас там дополнительно установили информационные щиты, а на место отправили еще два экипажа ГИБДД», — сообщили в пресс-службе Городу55.

Однако, один из местных жителей Крутинского района в паблике рассказал, как нелегко ехать на автомобиле с наступлением сумерек.

«Нулевая видимость, всё в дыму, многочисленные аварии. Люди вынуждены ехать вслепую и дышать гарью, либо ждать утра», — рассказывает очевидец.

Напомним, что в ночь на 28 августа на трассе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Подробности в материале ниже.

На омской «трассе смерти» в ночном тумане пострадали четыре человека
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Туман#Трасса#Трасса смерти
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