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В рубашке родился. Омич уснул за рулем и врезался в бетонный блок

29 августа 08:34
Фото: 1MI

На трассе под Омском водитель врезался в бетонный блок

Мужчина не погиб, но получил множественные ушибы.

В ночь на 29 августа в Омском районе Омской области произошла авария. Во время управления автомобилем мужчина уснул и едва ли не простился с жизнью. Подробности Городу55 рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

28-летний водитель автомобиля «Nissan» двигался в направлении села Нижняя Омка. Во время движения пострадавший заснул и на 17 км выехал на ремонтный участок дороги и врезался в бетонный блок.

Парня доставили в больницу «ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н.». Предварительно у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины тела. Полиция проводит проверку.

#Ольга Цветатий#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Мужчина#Больница#Авария
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