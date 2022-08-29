В рубашке родился. Омич уснул за рулем и врезался в бетонный блок

В ночь на 29 августа в Омском районе Омской области произошла авария. Во время управления автомобилем мужчина уснул и едва ли не простился с жизнью. Подробности Городу55 рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
28-летний водитель автомобиля «Nissan» двигался в направлении села Нижняя Омка. Во время движения пострадавший заснул и на 17 км выехал на ремонтный участок дороги и врезался в бетонный блок.
Парня доставили в больницу «ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н.». Предварительно у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины тела. Полиция проводит проверку.