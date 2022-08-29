В ООН предложили сделать ядерное оружие достоянием истории

По словам генерального секретаря ООН, мир долго оставался заложником ядерного оружия, и это необходимо прекратить. Антониу Гутерриш охарактеризовал ядерное оружие как «устройство смерти», не гарантирующее ни обеспечения безопасности, ни победы в войне. И единственный результат его применения — это разрушение. Генсек ООН призвал прекратить испытания ядерного оружия навсегда и отправить его в историю.