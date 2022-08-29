В ООН предложили сделать ядерное оружие достоянием истории

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что ядерное оружие не является гарантией ни безопасности, ни победы, поэтому его испытания во всем мире необходимо прекратить, оставив его в истории. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление Гутерриша в Twitter.
По словам генерального секретаря ООН, мир долго оставался заложником ядерного оружия, и это необходимо прекратить. Антониу Гутерриш охарактеризовал ядерное оружие как «устройство смерти», не гарантирующее ни обеспечения безопасности, ни победы в войне. И единственный результат его применения — это разрушение. Генсек ООН призвал прекратить испытания ядерного оружия навсегда и отправить его в историю.
Накануне участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не согласовали итоговый документ, так как не пришли к общему мнению. Заместитель главы российской делегации Андрей Белоусов обвинил в этом представителей Украины, делавших в адрес России циничные заявления, а премьер-министр Японии Фумио Кисида возложил ответственность на делегатов от России, выразивших протест.