Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омской области разыскивают подозреваемого в изнасиловании маленькой девочки

29 августа 06:24
Фото: 1MI
Ориентировка на разыскиваемого пересылается по родительским и школьным чатам в мессенджерах.

В понедельник, 29 августа в родительских и школьных чатах в популярных мессенджерах стала распространяться ориентировка от ОМВД по Омскому района о розыске подозреваемого в изнасиловании маленького ребенка в поселке Новоомский. 

В частности, сообщается, что все произошло в воскресенье, 28 августа, около 18:03. 

По подозрению в этом преступлении разыскивается 46-летний Сергей Бояркин, который был одет в строительную робу. 

Фото: скрин с мессенджера

Источник Города55 в силовых структурах подтвердил правдивость этой ориентировки. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Полиция#Дети#ЧП#Педофил#Изнасилование
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10