В Омской области разыскивают подозреваемого в изнасиловании маленькой девочки

В понедельник, 29 августа в родительских и школьных чатах в популярных мессенджерах стала распространяться ориентировка от ОМВД по Омскому района о розыске подозреваемого в изнасиловании маленького ребенка в поселке Новоомский.
В частности, сообщается, что все произошло в воскресенье, 28 августа, около 18:03.
По подозрению в этом преступлении разыскивается 46-летний Сергей Бояркин, который был одет в строительную робу.
Источник Города55 в силовых структурах подтвердил правдивость этой ориентировки.