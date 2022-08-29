В Омске стартовал новый сезон литературных экскурсий при поддержке ОНПЗ

В Омске начинается сезон экскурсий по проекту «ОмскЛитераТур». Преподаватели кафедры туризма и студенты ОмГТУ разработали специальные маршруты для литературных экскурсий по городу. Участники смогут посетить локации, связанные с известными произведениями и их авторами. Это новый сезон уже зарекомендовавшего себя проекта, который удалось реализовать на средства гранта в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».