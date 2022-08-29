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В Омске стартовал новый сезон литературных экскурсий при поддержке ОНПЗ

29 августа 11:40
Фото: Андрей Шавин
Омичи смогу поучаствовать в экскурсиях по местам жизни писателей и локациям из различных произведений.

В Омске начинается сезон экскурсий по проекту «ОмскЛитераТур». Преподаватели кафедры туризма и студенты ОмГТУ разработали специальные маршруты для литературных экскурсий по городу. Участники смогут посетить локации, связанные с известными произведениями и их авторами. Это новый сезон уже зарекомендовавшего себя проекта, который удалось реализовать на средства гранта в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Ранее на средства гранта Омского НПЗ организаторы закупили видеоаппаратуру и экскурсионные радиогиды, что стало стимулом к расширению проекта.

«Мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения, наш принцип – сохранение классического образования, общения учителя и ученика. Но и прогресс не остановить, поэтому образовательная среда региона развивается также и в цифровом направлении. В том числе с помощью таких образовательных проектов, которые стали возможными благодаря поддержке Омского НПЗ. Туризм, изучение литературы родного края здесь не исключение. Трудно переоценить помощь предприятия в приобретении аппаратуры для экскурсий, оборудования для классов, разработке мобильных приложений», — сказала заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова.

ОНПЗ системно поддерживает социальные инициативы омичей. «ОмскЛитераТур» - один из важных образовательных проектов для молодежи. Авторы разработали уже пять экскурсий самых разных направлений, причем их можно посетить и в видеоформате на сайте проекта.

«Омский НПЗ заинтересован в создании дополнительной мотивации для молодых омичей, которые стремятся жить и развиваться в родном городе. Молодым людям нужно предлагать максимальные возможности для образования и самореализации. Предприятие традиционно поддерживает социальные инициативы омичей. Таким образом мы участвуем в формировании современного пространства развития», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Вскоре экскурсионные маршруты получат объекты дополненной реальности и станут еще увлекательнее. В разработке авторам помогают сотрудники кафедры математических методов и информационных технологий в экономике ОмГТУ.

#Ольга Цветатий
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