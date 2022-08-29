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В Омске обещают все-таки построить длинную набережную за 46 млрд рублей

29 августа 12:56
Фото: Город55

Проект новой набережной в Омске может получить федеральное финансирование

О проекте давно ничего не слышно, но сегодня о нем напомнил федеральный замминистра.

Сегодня Омск посетил замглавы федерального Минстроя Алексей Ересько, которому среди прочего презентовали проект 15-километровой набережной. Омские чиновники заверили, что все идет по плану: набережная свяжет Речной порт с Северным причалом в Советском округе и будет включать несколько хабов с развитой инфраструктурой, а также велодорожку на всем протяжении. Стоимость проекта оценивают в 46 млрд рублей.

«Уже выполнен комплекс инженерных изысканий, подготовлено техническое задание на выполнение проектной документации. Разработка проектной документации запланирована на 2023 год. Стоимость работ оценивается в 16,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов, внебюджетных инвестиций — в 29,5 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Федеральный замминистра, в свою очередь, заявил, что Минстрой РФ поддержит инициативу, вопрос о финансировании решат исходя из концепции.

«Безусловно, проект должен быть проработан на таком же уровне, как парк [„Зеленый остров“ — прим.ред.]», — заявил Ересько.

Напомним, в прошлом году заявлялось, что набережную хотят построить за 5 лет.

#Новости#Касается каждого#Набережная#Ольга Цветатий
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