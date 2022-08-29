В Омске обещают все-таки построить длинную набережную за 46 млрд рублей

Сегодня Омск посетил замглавы федерального Минстроя Алексей Ересько, которому среди прочего презентовали проект 15-километровой набережной. Омские чиновники заверили, что все идет по плану: набережная свяжет Речной порт с Северным причалом в Советском округе и будет включать несколько хабов с развитой инфраструктурой, а также велодорожку на всем протяжении. Стоимость проекта оценивают в 46 млрд рублей.