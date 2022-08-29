В Курильске задержан подозреваемый в надругательстве над ребенком и попытке убийства

Сотрудники правоохранительных органов в Курильске задержали мужчину — он подозревается в покушении на убийство ребенка и в изнасиловании. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на управление СК РФ по Сахалинской области.
В совершении преступлений подозревается 46-летний местный житель. Против него уже возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Изнасилование потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста» и «Покушение на убийство». Как уточняют в правоохранительных органах, злоумышленник пытался убить несовершеннолетнего с целью скрыть другое преступление в отношении ребенка.
В настоящее время решается вопрос по поводу избрания меры пресечения. Информации о состоянии ребенка, пострадавшего от действий преступника, а также о его возрасте, пока нет.