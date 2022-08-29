Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Курильске задержан подозреваемый в надругательстве над ребенком и попытке убийства

29 августа 11:56
Фото: 1MI
На Итурупе задержали мужчину, который подозревается в совершении тяжких преступлений.

Сотрудники правоохранительных органов в Курильске задержали мужчину — он подозревается в покушении на убийство ребенка и в изнасиловании. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на управление СК РФ по Сахалинской области.

В совершении преступлений подозревается 46-летний местный житель. Против него уже возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Изнасилование потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста» и «Покушение на убийство». Как уточняют в правоохранительных органах, злоумышленник пытался убить несовершеннолетнего с целью скрыть другое преступление в отношении ребенка.

В настоящее время решается вопрос по поводу избрания меры пресечения. Информации о состоянии ребенка, пострадавшего от действий преступника, а также о его возрасте, пока нет. 

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10