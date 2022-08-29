В компании CDEK.Shopping подтвердили утечку пользовательских данных

Ранее аналогичные проблемы уже наблюдались у российского сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club, сервиса доставки «Яндекс Еда» и ряда других компаний. Минувшей весной Госдума РФ разработала поправки в законодательство, предполагающие ужесточение контроля над персональными данными российских граждан и вменение в обязанность организациям, работающим с персональной информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также ставить органы власти в известность о любых утечках.