В компании CDEK.Shopping подтвердили утечку пользовательских данных

В компании отметили, что при попадании базы данных в сеть номера банковских карт пользователей и документов, удостоверяющих личность, раскрыты не были. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на РИА Новости.
Кроме того, в CDEK.Shopping сообщили о начале служебной проверки. Сейчас специалисты компании изучают слитую в открытый доступ базу данных, а также выясняют обстоятельства случившегося. «Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки», — подчеркнули представители организации.
Ранее аналогичные проблемы уже наблюдались у российского сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club, сервиса доставки «Яндекс Еда» и ряда других компаний. Минувшей весной Госдума РФ разработала поправки в законодательство, предполагающие ужесточение контроля над персональными данными российских граждан и вменение в обязанность организациям, работающим с персональной информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также ставить органы власти в известность о любых утечках.
Также Минцифры согласовало проект закона, в соответствии с которым предполагается введение в отношении компании, где произошла утечка данных, оборотного штрафа в 1%, а также увеличение штрафной суммы до 3% в случае, если руководство организации попытается скрыть случившееся.