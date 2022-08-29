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В компании CDEK.Shopping подтвердили утечку пользовательских данных

29 августа 14:11
Фото: vk.com/cdek_express
Руководство CDEK.Shopping заявило, что утечка данных пользователей действительно имела место, и в настоящее время принимаются меры по недопущению распространения похищенной информации.

В компании отметили, что при попадании базы данных в сеть номера банковских карт пользователей и документов, удостоверяющих личность, раскрыты не были. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на РИА Новости. 

Кроме того, в CDEK.Shopping сообщили о начале служебной проверки. Сейчас специалисты компании изучают слитую в открытый доступ базу данных, а также выясняют обстоятельства случившегося. «Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки», — подчеркнули представители организации.

Ранее аналогичные проблемы уже наблюдались у российского сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club, сервиса доставки «Яндекс Еда» и ряда других компаний. Минувшей весной Госдума РФ разработала поправки в законодательство, предполагающие ужесточение контроля над персональными данными российских граждан и вменение в обязанность организациям, работающим с персональной информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также ставить органы власти в известность о любых утечках.

Также Минцифры согласовало проект закона, в соответствии с которым предполагается введение в отношении компании, где произошла утечка данных, оборотного штрафа в 1%, а также увеличение штрафной суммы до 3% в случае, если руководство организации попытается скрыть случившееся.

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