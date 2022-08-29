В Ericsson заявили о намерении уволить всех сотрудников в России

Подразделение Ericsson в России головная компания уведомила о закрытии 22 августа, подтвердив, что планирует сворачивать деятельность на территории РФ по мере того, как будут выполняться обязательства перед заказчиками. Ericsson пообещал российским сотрудникам социальную и финансовую поддержку. В последние годы компания работала с крупными российскими операторами сотовой связи — Теле2 и МТС.