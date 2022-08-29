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В Ericsson заявили о намерении уволить всех сотрудников в России

29 августа 11:53
Фото: piqsels.com
В Ericsson заявили о намерении уволить всех сотрудников в России

Шведская компания Ericsson, занимающаяся производством телекоммуникационного оборудования, до конца текущего года планирует закрыть свое представительство в России и сократить сотрудников, в том числе, тех, которые работают в техподдержке на сетях операторов связи, пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Коммерсант».

Сообщается, что часть сотрудников техподдержки перейдет в штат новой компании, которую откроют топ-менеджеры из России. Однако у операторов могут появиться сложности с комплектующими, используемыми для станций.

Подразделение Ericsson в России головная компания уведомила о закрытии 22 августа, подтвердив, что планирует сворачивать деятельность на территории РФ по мере того, как будут выполняться обязательства перед заказчиками. Ericsson пообещал российским сотрудникам социальную и финансовую поддержку. В последние годы компания работала с крупными российскими операторами сотовой связи — Теле2 и МТС.

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