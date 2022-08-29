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Posted 29 августа 2022,, 12:48

Published 29 августа 2022,, 12:48

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

В Ельцин Центре считают порчу картины несчастным случаем

29 августа 2022, 12:48
Представители Ельцин Центра считают порчу картины Анны Лепорской «Три фигуры» охранником не вандализмом, а несчастным случаем. По их мнению, сотрудник комплекса получил незаслуженный приговор.

Как сообщает NEWS.ru, в пресс-службе Ельцин Центра рассказали, что получили страховую компенсацию за порчу картины и уже отреставрировали ее без ущерба для произведения искусства. Работа Анны Лепорской уже представлена на выставке. 

Там также отметили, что сотрудник, нарисовавший глаза картине, страдал от ментальных заболеваний и его не следовало брать на работу в ЧОП. После инцидента в Ельцин Центре усилили контроль за сохранностью произведений искусств.

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