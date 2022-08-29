В Ельцин Центре считают порчу картины несчастным случаем

Posted 29 августа 2022,, 12:48
Published 29 августа 2022,, 12:48
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Как сообщает NEWS.ru, в пресс-службе Ельцин Центра рассказали, что получили страховую компенсацию за порчу картины и уже отреставрировали ее без ущерба для произведения искусства. Работа Анны Лепорской уже представлена на выставке.
Там также отметили, что сотрудник, нарисовавший глаза картине, страдал от ментальных заболеваний и его не следовало брать на работу в ЧОП. После инцидента в Ельцин Центре усилили контроль за сохранностью произведений искусств.