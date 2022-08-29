Собрали вещи и выбежали на улицу. В Бурятии загорелось общежитие и омскими студентами

Вчера, 28 августа, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация, что омские студенты, которые проходили практику в Бурятии, стали жертвой пожара. Автор поста рассказал, что возгорание произошло ночью с 25 на 26 августа в поселке Новый Уоян.
Загорелся магазин, который переделали под общежитие для 22 студентов. Все они проходили практику в компании ООО «Р-Восток».
Очевидцы рассказали, что около 3 часов ночи проснулись из-за громких стуков в дверь. Студенты почувствовали запах дыма, запаниковали, собрали важные вещи и выбежали на улицу. К этому моменту здание уже охватил огонь.
В ГУ МЧС России по Республике Бурятия считают, что причиной возгорания стал поджог. По данным Ulanmedia, общежитие с омскими студентами стало не единственным зданием, которое загорелось. В ту же ночь в Новом Уояне произошло еще шесть пожаров. А всего за две ночи загорелось семь зданий - предполагается, что за всеми пожарами стоит неизвестный поджигатель. Пострадавших нет.