Собрали вещи и выбежали на улицу. В Бурятии загорелось общежитие и омскими студентами

В ГУ МЧС России по Республике Бурятия считают, что причиной возгорания стал поджог. По данным Ulanmedia, общежитие с омскими студентами стало не единственным зданием, которое загорелось. В ту же ночь в Новом Уояне произошло еще шесть пожаров. А всего за две ночи загорелось семь зданий - предполагается, что за всеми пожарами стоит неизвестный поджигатель. Пострадавших нет.