Сибирский Сбербанк с начала года выдал образовательных кредитов на 197 млн рублей

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого на счет вуза — снять и потратить эти средства нельзя. Совокупная процентная ставка по договору — 15,85%, но из них государство компенсируют 12,85%. Таким образом, ставка для заемщика составляет всего 3% годовых. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только по проценты по кредиту — основная сумма погашается в срок до 15-ти лет. Узнать полные условия кредита на образование и подать заявку на оформление можно онлайн на официальном сайте Сбербанка.