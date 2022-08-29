Школу в омском «Серебряном береге» построят за 1.2 млрд рублей

В Омске объявили электронный аукцион на строительство образовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег». Здание собираются построить в 2022–2024 годах по национальному проекту «Образование».
Новая школа появится неподалеку от жилого дома № 105/1 на улице Красный Путь. Подрядчик должен будет возвести здание на 1100 учащихся. Постройка обойдется в 1.2 млрд рублей.
Напомним, что около двух месяцев назад губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что проекты двух школ уже прошли госэкспертизу. Речь о школах на Космическом проспекте и в микрорайоне «Серебряный берег».