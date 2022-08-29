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Школу в омском «Серебряном береге» построят за 1.2 млрд рублей

29 августа 07:58
Фото: 1MI

В Омске ищут подрядчика для строительства школы в «Серебряном береге»

Школу в микрорайоне «Серебряный берег» собираются построить в 2022–2024 годах.

В Омске объявили электронный аукцион на строительство образовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег». Здание собираются построить в 2022–2024 годах по национальному проекту «Образование».

Новая школа появится неподалеку от жилого дома № 105/1 на улице Красный Путь. Подрядчик должен будет возвести здание на 1100 учащихся. Постройка обойдется в 1.2 млрд рублей.

Напомним, что около двух месяцев назад губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что проекты двух школ уже прошли госэкспертизу. Речь о школах на Космическом проспекте и в микрорайоне «Серебряный берег».

Фото: мэрия Омска
#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Строительство#Касается каждого
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