Россия и Китай начали реализацию совместного проекта по обмену видеопродукцией

Телеканал «Большая Азия» и Медиакорпорацию Китая связывают партнерские отношения. Они вместе с CMG работают над созданием новостных программ «Китайская панорама». В течение каждой недели на телеканале на протяжении 75 минут подается оригинальная информация о том, как и чем живет население Поднебесной и чего оно сумело достичь, успешно развивая свои главные сферы. Судя по сказанному гендиректором канала Александром Лебедевым в его видеообращении, этот проект - еще один важный шаг, ведущий к взаимовыгодному сотрудничеству в медиасфере.