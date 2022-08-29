Россия и Китай начали реализацию совместного проекта по обмену видеопродукцией

Как сообщает , церемония прошла при участии представителей Медиакорпорации Китая, посла России в КНР Андрея Денисова, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева и руководителя "Российской газеты" Павла Негоицы, пишет bigasia.ru
По мнению Андрея Денисова, к появлению такого проекта привело тесное и плодотворное сотрудничество СМИ двух стран. Во время церемонии глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн получил из рук Денисова орден Дружбы.
Проект, суть которого - в видеообмене между двумя странами, даст возможность российскому зрителю познакомиться с новыми телепрограммами, документальными фильмами, художественными передачами и другими спецпроектами, снятыми в КНР, представляющими культуру и общество Поднебесной. Их показ планируют вести ВГТРК, МИА «Россия сегодня», сайт «Российской газеты», телеканалы «Большая Азия», «Красная линия», сайт bigasia.ru и другие ресурсы. А на телеканалах на разных языках и на мультимедийных платформах CGTN из структуры Медиакорпорации Китая зритель может увидеть российские телепроекты, главная задача которых - представление русской истории и культуры.
Шэнь Хайсюном была выражена уверенность в том, что общие усилия людей, ставящих целью дружбу между КНР и РФ, помогут сделать гуманитарное сотрудничество долговечным и надолго сблизят два народа.
Телеканал «Большая Азия» и Медиакорпорацию Китая связывают партнерские отношения. Они вместе с CMG работают над созданием новостных программ «Китайская панорама». В течение каждой недели на телеканале на протяжении 75 минут подается оригинальная информация о том, как и чем живет население Поднебесной и чего оно сумело достичь, успешно развивая свои главные сферы. Судя по сказанному гендиректором канала Александром Лебедевым в его видеообращении, этот проект - еще один важный шаг, ведущий к взаимовыгодному сотрудничеству в медиасфере.
Этого же мнения придерживается руководитель евразийского бюро Медиакорпорации Китая (CMG) Ван Бинь, который считает, что РФ и КНР - стратегические партнеры. При этом речь идет обо всех ключевых направлениях, влияющих на ситуацию в мире.
Судя по неоднократным заявлениям, сделанным главами двух государств Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, отношения между их странами сегодня находятся на своей вершине. А новый совместный проект, предусматривающий обмен видеопродукцией, будет способствовать реализации новой высококлассной модели информационного сотрудничества. Медиакорпорация Китая и ведущие игроки российского медиарынка вместе планируют приступить к трансляции объективной и разносторонней информации, которая бы формировала позитивный образ двух стран.