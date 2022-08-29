Регионы РФ не поддержали изменения на рынке наружной рекламы

Как сообщает lenta.ru, также предполагается, что законопроект в случае принятия вызовет снижение поступлений в казну и изменение облика городов в худшую сторону из-за несогласованного монтажа рекламных вывесок, баннеров и щитов.
По состоянию на 8 августа 2022 года свое мнение об инициативе озвучили 68 российских регионов. Примечательно, что только 11 из них одобрили предлагаемые изменения, однако внесли свои существенные правки.
Власти Москвы в числе первых опубликовали свой отклик на новость о возможном вступлении в силу поправок к закону. Столичное правительство считает, что из-за передачи единому оператору полномочий хозяйствующего субъекта (владельца рекламных конструкций) и одновременно контролирующего органа в итоге произойдет монополизация сферы цифровой рекламы. Вызывают сомнение и надежность программного обеспечения, которым придется пользоваться всем участникам рынка, в плане обеспечения информационной безопасности страны.
В правительстве Северной столицы заявили, что пункты нового законопроекта о едином операторе противоречат действующему закону РФ «О защите конкуренции», нормам государственного регулирования и концепции российской антимонопольной политики, что в итоге может привести к «ликвидации рынка наружной рекламы».
В Костромской области не исключают установления монополии на рынке рекламы и зависимости органов исполнительной власти российских регионов от единой коммерческой структуры. Также с определенными трудностями придется столкнуться при создании положительного информационного поля в регионах. Практически аналогичные опасения высказали и власти Воронежской области.
В Хабаровском крае беспокоятся о возможностях размещения социальной рекламы в случае принятия нового законопроекта. Руководство региона подготовило собственные замечания, позволяющие сохранить возможность информирования граждан о важных некоммерческих инициативах и событиях без необходимости согласования их размещения с единым оператором. В отзыве также указано, что новость о возможном принятии законопроекта спровоцировала масштабные дискуссии в сообществе рекламщиков Хабаровского края.
На данный момент можно отметить, что противниками законопроекта в существующей редакции стали руководители Коми, Чувашии, Тюменской, Калужской, Кемеровской, Новосибирской, Липецкой, Ярославской областей, Прикамья и Красноярского края, а также ряда других регионов. Все они озвучивали примерно одинаковые опасения об изменении облика городов, появлении на рынке монополиста и ущемлении прав остальных участников рекламного рынка при полном отсутствии конкуренции.
За последние полтора месяца, которые законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, в критике инициативы были замечены и депутаты нижней палаты парламента, и множество представителей бизнес-сферы, и власти субъектов РФ. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба также недовольна такой инициативой, хотя от официальных комментариев ведомство пока воздерживается. Возникает вопрос – если заинтересованные стороны уже выразили свое негативное отношение к предлагаемым изменениям в закон «О рекламе», стоит ли внедрять такую инициативу?