Регионы РФ не поддержали изменения на рынке наружной рекламы

За последние полтора месяца, которые законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, в критике инициативы были замечены и депутаты нижней палаты парламента, и множество представителей бизнес-сферы, и власти субъектов РФ. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба также недовольна такой инициативой, хотя от официальных комментариев ведомство пока воздерживается. Возникает вопрос – если заинтересованные стороны уже выразили свое негативное отношение к предлагаемым изменениям в закон «О рекламе», стоит ли внедрять такую инициативу?