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По-братски. Омич угнал машину у приятеля и разбил ее

29 августа 13:06
Фото: 1MI

Омич разбил машину друга и вернулся искать «угонщика»

После аварии парень вернулся в компанию и помогал восстанавливать цепочку событий.

В Исилькульском районе Омской области был раскрыт угон автомобиля. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Все произошло во время дружеской встречи в кафе на улице Первомайской районного центра. 21-летний парень приехал с друзьями из города Называевск и припарковал автомобиль на стоянке возле заведения. После этого машину угнал его приятель, но в полутора километрах не справился с управлением и врезался в дорожный знак «Пешеходный переход».

Интересно, что потом угонщик вернулся в компанию и пытался вместе со всеми восстановить цепочку событий. Но надолго его не хватило, и он сбежал на автовокзал, чтобы уехать обратно в Называевск.

Общая сумма ущерба составила 330 тысяч рублей. На 18-летнего парня следователи завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности.

#Ольга Цветатий#Общество#Происшествия#Кража#Новости#Омская область#Омск#Полиция#Авария#Угон автомобиля#Кафе
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