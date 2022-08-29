По-братски. Омич угнал машину у приятеля и разбил ее

Все произошло во время дружеской встречи в кафе на улице Первомайской районного центра. 21-летний парень приехал с друзьями из города Называевск и припарковал автомобиль на стоянке возле заведения. После этого машину угнал его приятель, но в полутора километрах не справился с управлением и врезался в дорожный знак «Пешеходный переход».