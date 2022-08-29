По-братски. Омич угнал машину у приятеля и разбил ее

В Исилькульском районе Омской области был раскрыт угон автомобиля. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
Все произошло во время дружеской встречи в кафе на улице Первомайской районного центра. 21-летний парень приехал с друзьями из города Называевск и припарковал автомобиль на стоянке возле заведения. После этого машину угнал его приятель, но в полутора километрах не справился с управлением и врезался в дорожный знак «Пешеходный переход».
Интересно, что потом угонщик вернулся в компанию и пытался вместе со всеми восстановить цепочку событий. Но надолго его не хватило, и он сбежал на автовокзал, чтобы уехать обратно в Называевск.
Общая сумма ущерба составила 330 тысяч рублей. На 18-летнего парня следователи завели уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности.